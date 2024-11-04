أغاني منوعات وأناشيد للبيبي على تردد قناة طيور الجنة 2024

تعتبر قناة طيور الجنة من أشهر القنوات الفضائية التي توفر محتوى تعليمي وترفيهي يناسب جميع الأطفال في مراحلهم العمرية المختلفة، حيث توفر القناة مجموعة متنوعة من الأغانى والكرتون الذي يناسب الأطفال أيضا يساعد هذا المحتوى على أن يكتسب الصغار العديد من الصفات الجيدة التي يحتاج إليها الأطفال في هذا العمر، لذلك فقد أعلنت إدارة قناة طيور الجنة عن بعض التغييرات التي ستحدث في ترددها من أجل تحسين جودة الصوت والصورة حتى يتمكن المشاهد الصغير من الاستمتاع بما تقدمه القناة على شاشتها على مدار اليوم.

تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد

توفر قناة طيور الجنة العديد من البرامج الترفيهية والتعليمية التي تساهم في أن يكتسب الأطفال معلومات جديدة، بالإضافة إلى الأغاني التي يمكن من خلالها التعرف على الأرقام والحروف وبالتالي يتمكن الأطفال من حفظها بسهولة، لذلك يمكن تثبيت قناة طيور الجنة من خلال اضافة البيانات التالية:

التردد: 11274.

القمر الصناعي: نايل سات.

الترميز: ¾.

الاستقطاب: افقي.

تحديث تردد قناة طيور الجنة بيبي

تحرص قناة طيور الجنة على توفير الدروس الدينية والتربوية التي تساهم في أن يكتسب الطفل المهارات والصفات الجيدة من خلال البرامج والأغاني المتنوعة التي تناسب جميع الأعمار، لذلك يمكن تنزيل القناة بإضافة البيانات التالية:

التردد: 11310.

القمر الصناعي: عرب سات.

الاستقطاب: رأسي.

تصحيح الخطأ: ¾.

الترميز: 27500.

خطوات تثبيت قناة طيور الجنة الجديد

تمتلك قناة طيور الجنة شعبية كبيرة مما يجعل الكثيرون يرغبون في تنزيلها حتى يتمكن أبنائهم من الاستمتاع بالمحتوى الذي تقدمه القناة على شاشتها طوال اليوم، لذلك يمكن ضبط أجهزة الاستقبال وتنزيل القناة من خلال اتباع الخطوات التالية: