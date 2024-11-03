هسة أوضحت وزارة المالية العراقية توضح حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين بالعراق.. وموعد صرف راتب التقاعد

تزايدت في الآونة الأخيرة التقارير التي تشير إلى إمكانية رفع رواتب المتقاعدين في العراق خاصة مع اقتراب موعد صرف الرواتب لشهر نوفمبر 2024 وقد أثار هذا الأمر جدلا كبيرا بين المواطنين، حيث تساءل العديد منهم عن مصداقية هذه الزيادة وما إذا كانت واقعية أم مجرد شائعات تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي في هذا السياق سنقوم بتسليط الضوء على الحقائق المتعلقة بهذا الموضوع لنقدم معلومات دقيقة حول الوضع الراهن.

وزارة المالية العراقية توضح حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين بالعراق

مع تزايد النقاش حول رفع رواتب المتقاعدين في العراق لعام 2024، أكدت وزارة المالية العراقية عدم صحة الشائعات المنتشرة عن زيادة قريبة في الرواتب وأشارت الوزارة إلى أن المعلومات المتداولة في وسائل الإعلام غير الرسمية تفتقر إلى الدقة وتهدف إلى إثارة الفوضى بين المواطنين كما أكدت ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة وأوضحت أن أي تحديثات بشأن الرواتب ستعلن من خلال القنوات الرسمية وأن الوضع الحالي لا يشهد أي تغييرات أو زيادة في مستحقات المتقاعدين.

كيفية الاستعلام على رواتب المتقاعدين بالعراق

هناك خطوات أساسية يمكن من خلالها الاستفسار عن رواتب المتقاعدين في العراق ومعرفة قيمتها، وهي كالتالي:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة المالية.

إدخال رمز التحقق المرئي المطلوب.

اختيار خدمة الاستعلام الخاصة برواتب المتقاعدين.

تحديد المحافظة التي يقيم فيها المواطن.

إدخال المعلومات اللازمة والنقر على زر البحث.

بعد ذلك ستظهر تفاصيل رواتب المتقاعدين بما في ذلك آخر زيادة.

موعد صرف راتب التقاعد بالعراق

أفادت وزارة المالية بأن رواتب المتقاعدين تصرف في اليوم الأول من كل شهر ميلادي ما لم يتزامن مع عطلة رسمية في العراق كما أكدت الوزارة أن الرواتب لهذا الشهر ستبقى على حالها دون أي زيادات جديدة باستثناء الزيادة التي تم تنفيذها في نهاية العام الماضي والتي تبلغ 100 ألف دينار عراقي وأوضحت الوزارة أنها ستقوم بإبلاغ المواطنين في حال حدوث أي تغييرات مستقبلية في الرواتب.