احصل على مليون دولار في حسابك..خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 مع مصطفى الأغا لتحقيق الحلم والفوز

تعد مسابقة الحلم واحدة من أبرز المسابقات العربية التي تحظى بشعبية واسعة في جميع أنحاء العالم العربي، تحت إشراف الإعلامي الشهير مصطفى الأغا، تتيح المسابقة للمشاركين فرصة الفوز بجوائز مالية تصل إلى مليون دولار. تهدف المسابقة إلى تحقيق أحلام المشاركين من خلال توفير وسيلة سهلة للاشتراك وفي هذا المقال، سنستعرض خطوات الاشتراك وأرقام الاتصال الخاصة بجميع الدول.

خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

للانضمام إلى مسابقة الحلم، يجب على المتسابقين اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة:

قم بتحميل تطبيق مسابقة الحلم من متجر التطبيقات على هاتفك الذكي.

افتح التطبيق وسجل حسابك الجديد باستخدام رقم الهاتف المحمول.

أدخل المعلومات الشخصية المطلوبة، مثل الاسم وتاريخ الميلاد.

تأكد من قراءة الشروط والأحكام بعناية، ثم قم بالموافقة عليها.

استكمل عملية التسجيل عن طريق تأكيد رقم الهاتف عبر رسالة نصية.

تابع الرسائل التي تصل إليك بشأن المسابقة.

شارك بالإجابة على الأسئلة اليومية التي تطرحها المسابقة عبر التطبيق.

تأكد من تقديم إجابات صحيحة للحصول على نقاط تعزز فرص فوزك.

تابع حسابات المسابقة على وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على آخر التحديثات.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم

توفر مسابقة الحلم عدة أرقام للاشتراك، مما يتيح للمشاركين اختيار الطريقة الأنسب لهم وإليك الأرقام الخاصة بكل دولة:

الرقم الموحد: 95458 السعودية: 650444 الإمارات: 6688 مصر: 95458 العراق: 2121 الكويت: 4141 البحرين: 98888 سلطنة عمان: 90080 قطر: 4141

تكلفة الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

تختلف أسعار الاشتراك في مسابقة الحلم من دولة لأخرى، كما هو موضح أدناه: