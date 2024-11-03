“الفراخ البيضاء بكام؟؟”.. تعرف على أسعار الدواجن اليوم بالسوق المصري .

mahmoud تاريخ النشر تصنيف أخبار مصر
“الفراخ البيضاء بكام؟؟”.. تعرف على أسعار الدواجن اليوم بالسوق المصري .

تشهد هذه الأيام حالة استقرار في سعر الفراخ، ليستقر كيلو الفراخ البيضاء على آخر تراجع له بقيمة 3 جنيهات في بورصة الدواجن.. تعرف على أسعار الدواجن في السوق المصري اليوم .

أسعار الدواجن اليوم

سعر الفراخ البيضاء
  • تباع الفراخ البيضاء بالسوق بـسعر 84 جنيهًا للكيلو .
  • تباع الفراخ البيضاء بالمزارع بـسعر 70 جنيهًا للكيلو .
سعر الفراخ الساسو
  • تباع الفراخ الساسو بالسوق بـسعر 115 جنيهًا للكيلو .
  • تباع الفراخ الساسو بالمزارع بـسعر 95 جنيهًا للكيلو .
سعر الفراخ الأمهات
  • تباع الفراخ الأمهات بالسوق بـسعر 78 جنيهًا للكيلو .
  • تباع الفراخ الأمهات بالمزارع بـسعر 68 جنيهًا للكيلو .
سعر الفراخ البلدي
  • تباع الفراخ البلدي بالسوق بـسعر 125 جنيهًا للكيلو .
  • تباع الفراخ البلدي بالمزارع بـسعر 111 جنيهًا للكيلو .
سعر كرتونة البيض الأبيض
  • سجلت كرتونة البيض الأبيض اليوم سعر 178 و180 جنيهًا بالأسواق .
  • بينما يصل سعرها إلى 155 جنيهًا بالمزرعة .

سعر بورصه الفراخ البيضاء اليوم

أسعار الدواجن اليوم

– أسعار الفراخ البيضاء اليوم داخل المحال ومزارع الدواجن لتسجل اليوم سعر:

  • تباع الفراخ البيضاء بالسوق بـسعر 84 جنيهًا للكيلو .
  • تباع الفراخ البيضاء بالمزارع بـسعر 70 جنيهًا للكيلو .

– أسعار الفراخ الساسو اليوم داخل المحال ومزارع الدواجن لتسجل اليوم سعر:

  • تباع الفراخ الساسو بالسوق بـسعر 115 جنيهًا للكيلو .
  • تباع الفراخ الساسو بالمزارع بـسعر 95 جنيهًا للكيلو .

– أسعار الفراخ الأمهات اليوم داخل المحال ومزارع الدواجن لتسجل اليوم سعر:

  • تباع الفراخ الأمهات بالسوق بـسعر 78 جنيهًا للكيلو .
  • تباع الفراخ الأمهات بالمزارع بـسعر 68 جنيهًا للكيلو .

– أسعار الفراخ البلدي اليوم داخل المحال ومزارع الدواجن لتسجل اليوم سعر:

  • تباع الفراخ البلدي بالسوق بـسعر 125 جنيهًا للكيلو .
  • تباع الفراخ البلدي بالمزارع بـسعر 111 جنيهًا للكيلو .

– سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم داخل المحال ومزارع الدواجن لتسجل اليوم سعر:

  • وصل سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم سعر 178 و180 جنيهًا بالأسواق .
  • بينما يصل سعرها إلى 155 جنيهًا بالمزرعة .
معلومات الكاتب
mahmoud

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