“الفراخ البيضاء بكام؟؟”.. تعرف على أسعار الدواجن اليوم بالسوق المصري .

تشهد هذه الأيام حالة استقرار في سعر الفراخ، ليستقر كيلو الفراخ البيضاء على آخر تراجع له بقيمة 3 جنيهات في بورصة الدواجن.. تعرف على أسعار الدواجن في السوق المصري اليوم .

أسعار الدواجن اليوم

سعر الفراخ البيضاء تباع الفراخ البيضاء بالسوق بـسعر 84 جنيهًا للكيلو .

تباع الفراخ البيضاء بالمزارع بـسعر 70 جنيهًا للكيلو . سعر الفراخ الساسو تباع الفراخ الساسو بالسوق بـسعر 115 جنيهًا للكيلو .

تباع الفراخ الساسو بالمزارع بـسعر 95 جنيهًا للكيلو . سعر الفراخ الأمهات تباع الفراخ الأمهات بالسوق بـسعر 78 جنيهًا للكيلو .

تباع الفراخ الأمهات بالمزارع بـسعر 68 جنيهًا للكيلو . سعر الفراخ البلدي تباع الفراخ البلدي بالسوق بـسعر 125 جنيهًا للكيلو .

تباع الفراخ البلدي بالمزارع بـسعر 111 جنيهًا للكيلو . سعر كرتونة البيض الأبيض سجلت كرتونة البيض الأبيض اليوم سعر 178 و180 جنيهًا بالأسواق .

بينما يصل سعرها إلى 155 جنيهًا بالمزرعة .

أسعار الدواجن اليوم

– أسعار الفراخ البيضاء اليوم داخل المحال ومزارع الدواجن لتسجل اليوم سعر:

تباع الفراخ البيضاء بالسوق بـسعر 84 جنيهًا للكيلو .

تباع الفراخ البيضاء بالمزارع بـسعر 70 جنيهًا للكيلو .

– أسعار الفراخ الساسو اليوم داخل المحال ومزارع الدواجن لتسجل اليوم سعر:

تباع الفراخ الساسو بالسوق بـسعر 115 جنيهًا للكيلو .

تباع الفراخ الساسو بالمزارع بـسعر 95 جنيهًا للكيلو .

– أسعار الفراخ الأمهات اليوم داخل المحال ومزارع الدواجن لتسجل اليوم سعر:

تباع الفراخ الأمهات بالسوق بـسعر 78 جنيهًا للكيلو .

تباع الفراخ الأمهات بالمزارع بـسعر 68 جنيهًا للكيلو .

– أسعار الفراخ البلدي اليوم داخل المحال ومزارع الدواجن لتسجل اليوم سعر:

تباع الفراخ البلدي بالسوق بـسعر 125 جنيهًا للكيلو .

تباع الفراخ البلدي بالمزارع بـسعر 111 جنيهًا للكيلو .

– سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم داخل المحال ومزارع الدواجن لتسجل اليوم سعر: