“الفراخ البيضاء بكام؟؟”.. تعرف على أسعار الدواجن اليوم بالسوق المصري .

تشهد هذه الأيام حالة استقرار في سعر الفراخ، ليستقر كيلو الفراخ البيضاء على آخر تراجع له بقيمة 3 جنيهات في بورصة الدواجن.. تعرف على أسعار الدواجن في السوق المصري اليوم .
أسعار الدواجن اليوم
|سعر الفراخ البيضاء
|سعر الفراخ الساسو
|سعر الفراخ الأمهات
|سعر الفراخ البلدي
|سعر كرتونة البيض الأبيض
أسعار الدواجن اليوم
– أسعار الفراخ البيضاء اليوم داخل المحال ومزارع الدواجن لتسجل اليوم سعر:
- تباع الفراخ البيضاء بالسوق بـسعر 84 جنيهًا للكيلو .
- تباع الفراخ البيضاء بالمزارع بـسعر 70 جنيهًا للكيلو .
– أسعار الفراخ الساسو اليوم داخل المحال ومزارع الدواجن لتسجل اليوم سعر:
- تباع الفراخ الساسو بالسوق بـسعر 115 جنيهًا للكيلو .
- تباع الفراخ الساسو بالمزارع بـسعر 95 جنيهًا للكيلو .
– أسعار الفراخ الأمهات اليوم داخل المحال ومزارع الدواجن لتسجل اليوم سعر:
- تباع الفراخ الأمهات بالسوق بـسعر 78 جنيهًا للكيلو .
- تباع الفراخ الأمهات بالمزارع بـسعر 68 جنيهًا للكيلو .
– أسعار الفراخ البلدي اليوم داخل المحال ومزارع الدواجن لتسجل اليوم سعر:
- تباع الفراخ البلدي بالسوق بـسعر 125 جنيهًا للكيلو .
- تباع الفراخ البلدي بالمزارع بـسعر 111 جنيهًا للكيلو .
– سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم داخل المحال ومزارع الدواجن لتسجل اليوم سعر:
- وصل سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم سعر 178 و180 جنيهًا بالأسواق .
- بينما يصل سعرها إلى 155 جنيهًا بالمزرعة .