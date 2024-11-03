حلم المليون دولار 💵.. طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 وأرقام وشروط الاشتراك مع مصطفى الأغا على MBC

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم، تعتبر من أقوى وأهم وأكبر المسابقات في الوطن العربي والتي نالت شعبية واسعة خلال الأعوام السابقة لما تتمتع به المسابقة من مصداقية وتفاعل كبير في الوطن العربي وتقدم المسابقة مجموعة من السحوبات الأسبوعية والشهرية والسنوية ومع اقتراب السحب السنوي على الجائزة السنوية الكبرى يزداد التفاعل والبحث عن المسابقة وعن كيفية الاشتراك فيها فتابعونا.

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم

أن طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم يمكن أن يكون من خلال أكثر من طريقة إما عن طريق ارقام الهواتف او من خلال تطبيق المسابقة وتأتي خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم على النحو التالي:

الطريقة الأولى يكون الاشتراك من خلال ارسل رسالة بها كلمة حلم او dream على رقم البلد التي تقيم فيها.

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم الثانية يكون الاشتراك فيها من خلال تحميل تطبيق dream على الهاتف الخاص بك ثم القيام بتسجيل الدخول وبدء شحن الجواهر في التطبيق والإجابة على الأسئلة والدخول على السحب.

تسجيل رقم الهاتف في مسابقة الحلم 2024

بدأ البحث يزداد عن أرقام الهواتف في مسابقة الحلم للإشتراك في المسابقة مع قرب الدخول على السحب السنوي الذي يتم في شهر ديسمبر حيث يتم الاشتراك من خلال رقم الهاتف البلد التي يقيم فيها وتأتي هذه الأرقام على النحو التالي:

السعودية: رقم شركة ” STC” هو 858888، و شبكة زين 755505، أما عن رقم شبكة موبايلي 650444.

مصر: يكون من خلال الأتصال علي رقم شبكة فودافون 95450، عبر شبكة أورانج 95450، عبر شبكة اتصالات 95458.

الإمارات: التواصل عبر الرقم الموحد 607

المغرب: الرقم المعتمد الذي يمكن إرسال الرسالة عليه هو 9669.

عمان: الرقم الموحد لسلطنة عمان وهو 90434.

اليمن: يكون الاتصال من خلال الرقم الموحد 2622.

خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم

حتى يتحقق الاشتراك في مسابقه الحلم والدخول على السحب لابد من توافر مجموعة من الشروط وهي تأتي على النحو التالي: