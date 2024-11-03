وداعا بطاقة التموين.. موعد تطبيق الدعم النقدي بدلا من العيني فوائد هذا التحول ونصيب الفرد

بعد ما تم الحديث عنه من قبل وزير التموين والتجارة الداخلية والحكومة حول تحويل الدعم العيني الذي يحصل عليه المواطنين في مصر من خلال بطاقة التموين إلى دعم نقدي كثرت التساؤلات حول هذا الأمر وموعد تطبيقه ومتى يتم التطبيق الدعم النقدي على بطاقات التموين وهل هذا التحول يخدم في صالح المواطنين او سيكون له تبعات سيئة على حياتهم هذا ما سنتعرف عليها معا اليوم في السطور القادمة فتابعونا.

تطبيق الدعم النقدي على بطاقة التموين

تعمل الوزارة جاهدة مع الحكومة في مناقشة آلية تنفيذ تطبيق الدعم النقدي بدلا من الدعم العيني علي بطاقة التموين حيث تحصل كل أسرة على مبلغ من المال نظير الاستغناء عن السلع التموينية التي كانت توفرها الحكومة بقيمة 50 جنيه للمواطن حيث كان المواطن يحصل على سلع تبلغ قيمتها أكثر من 50 جنيه وذلك بفارق كبير تتحمله الموازنة العامة للدولة.

يتم حاليا مناقشة القرار لمحاولة استخدام كارت الخدمات المتكاملة للحصول على هذا الدعم مع دعم الخبز والتأمين الصحي وخدمات البريد والمعاش والمواصلات والبنوك وغيرها من الخدمات والدعم التي تقدمه الحكومة، وفي قرار الدعم النقدي الجديد سيكون الدعم للفرد الواحد علي البطاقة 175 جنيهًا شهريًّا، شاملا رغيف العيش والتموين.

موعد تطبيق الدعم النقدي على بطاقات التموين

قد أضاف رئيس مجلس الوزراء في مؤتمر صحفي قبل ذلك حول موعد تطبيق الدعم النقدي على بطاقة التموين أن يتم محاولة تطبيقه بدءا من العام المالي القادم مع مناقشة آلية التنفيذ والمشاكل التي قد تقف أمام تطبيق تلك الفكرة.

فوائد التحول للدعم النقدي

أن عملية التحول النقدي بدلا من الدعم العيني له العديد من الفوائد التي تصب في مصلحة كلا من المواطن والدولة ومنها ما يلي: