“الذهب عيار 21 بكام؟؟”.. تعرف على أسعار الذهب اليوم بالصاغة المصرية في آخر تحديث لها

يشهد الذهب هذه الأيام حالة من الهدوء والاستقرار والتي سيطرت على سعر الذهب اليوم، في السوق العالمية والمحلية، بالتزامن مع إجازة البورصة العالمية والصاغة المصرية، ليسجل متوسط جرام الذهب عيار 21 الآن نحو 3790 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم في الصاغة

الذهب عيار 18 أسعار الذهب عيار 18 اليوم في مصر على 3249 جنيها . الذهب عيار 21 أسعار الذهب عيار 21 اليوم في مصر على 3790 جنيها . الذهب عيار 24 أسعار الذهب عيار 24 اليوم في مصر على 4331 جنيها . الجنية الذهب أسعار الجنية الذهب اليوم في مصر على 30320 جنيها .

سعر الذهب اليوم

سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الآن 3249 جنيها للشراء، و3222 جنيها للبيع دون مصنعية أو ضريبة.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الآن 3790 جنيها للشراء، و3770 جنيها للبيع، دون مصنعية أو ضريبة.

وسجل سعر الذهب عيار 24 الآن 4331 جنيها للشراء، و4296 جنيها للبيع دون مصنعية أو ضريبة.

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 30 ألفا و320 جنيها للشراء، مقابل 30 ألفا و150 جنيها للبيع.

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