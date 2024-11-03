“الذهب عيار 21 بكام؟؟”.. تعرف على أسعار الذهب اليوم بالصاغة المصرية في آخر تحديث لها

يشهد الذهب هذه الأيام حالة من الهدوء والاستقرار والتي سيطرت على سعر الذهب اليوم، في السوق العالمية والمحلية، بالتزامن مع إجازة البورصة العالمية والصاغة المصرية، ليسجل متوسط جرام الذهب عيار 21 الآن نحو 3790 جنيهًا.
أسعار الذهب اليوم في الصاغة
|الذهب عيار 18
|الذهب عيار 21
|الذهب عيار 24
|الجنية الذهب
سعر الذهب اليوم
- سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الآن 3249 جنيها للشراء، و3222 جنيها للبيع دون مصنعية أو ضريبة.
- وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الآن 3790 جنيها للشراء، و3770 جنيها للبيع، دون مصنعية أو ضريبة.
- وسجل سعر الذهب عيار 24 الآن 4331 جنيها للشراء، و4296 جنيها للبيع دون مصنعية أو ضريبة.
- سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 30 ألفا و320 جنيها للشراء، مقابل 30 ألفا و150 جنيها للبيع.
معلومات حول الذهب
- عثر الإنسان القديم على الذهب في الطبيعة واقتناه لما له من خواصٍ مميّزة من لمعان وسهولة في المعالجة وعدم الاهتراء والتآكل، إضافة إلى ندرته وثقل وزنه وقدرته على تشكيل السبائك؛ كلّ تلك العوامل رفعت قيمة الذهب بمرور الوقت.
- معلومة أخرى عن الذهب، كان أحد الأهداف الأساسية للخيميائيين في العصور الوسطى هو تحويل المعادن والفلزّات رخيصة الثمن مثل الرصاص إلى ذهب، وذلك من خلال التآثر مع مادّة حجر الفلاسفة الأسطورية. على الرغم من عدم نجاحهم في محاولاتهم، إلّا أنّ تراكم تلك الجهود أدّى إلى ازدياد المعارف بعلم المواد وإلى تطوير علم الكيمياء بشكله الحالي.