ببيان رسمي من وزارة المالية توضح هل يوجد زيادة جديدة على رواتب المتقاعدين ام لا وطريقة الاستعلام على الراتب

يهتم عدد كبير من المتقاعدين في الجزائر بمعرفة ما إذا كان هناك زيادة في رواتبهم حيث يسعى الجميع لتحسين مستوى معيشتهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وقد قررت وزارة المالية الجزائرية النظر في زيادة الرواتب، لكن لم يتم الإعلان عن أي قرار رسمي حتى الآن كما ينتظر صدور بيان رسمي يتضمن تفاصيل هذا القرار في هذا المقال سنتناول كيفية معرفة المزيد حول الزيادة المحتملة في رواتب المتقاعدين لعام 2024.

وزارة المالية توضح هل يوجد زيادة جديدة على رواتب المتقاعدين ام لا

في الآونة الأخيرة يحرص الكثير من المتقاعدين في الجزائر على معرفة ما إذا كانت هناك زيادة بنسبة 15% في رواتبهم المقررة للشهر المقبل من عام 2024 وقد أكدت وزارة المالية أن هذا الخبر غير صحيح وأنه لم يصدر أي قرار رسمي بهذا الخصوص ومع ذلك هناك توقعات حول زيادة قريبة في الرواتب تفصيلها كالتالي:

بالنسبة للرواتب التي تقل عن 20,000 دينار جزائري من المتوقع أن تكون الزيادة 5%.

الرواتب التي تتراوح بين 20,000 و50,000 دينار جزائري ويتوقع أن تكون الزيادة بنسبة 4%.

أما الرواتب التي تتجاوز 50,000 دينار جزائري فتكون الزيادة المتوقعة 2%.

كما أشارت الوزارة إلى أنه من المقرر وجود زيادة بنسبة 15% تبدأ مع بداية العام الجديد.

رابط الاستعلام على راتب المتقاعدين بالجزائر

أوضحت وزارة المالية الجزائرية الخطوات اللازمة للاستعلام عن راتب التقاعد وهي كالتالي: