“من هنا” لينك أسماء المقبولين في دعم الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة من خلال منصة مظلتي

عمليات بحث متزايدة مؤخراً في العراق لمعرفة أسماء المقبولين في دعم الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة لعام 2024، حيث يترقب الكثير من المتقدمين للحصول على الدعم موعد صرف الوجبة الأخيرة على أحر من الجمر، حيث يعتبر برنامج الرعاية الاجتماعية من أهم برامج الدعم المقدمة من قبل الحكومة العراقية بهدف مساعدة المواطنين أصحاب الدخل المنخفض لمساعدتهم على المعيشة والتغلب على صعوبات الحياة، ويمكن لجميع المتقدمين الاستعلام عن أسماء المشمولين بالوجبة السابعة من خلال منصة مظلتي الإلكترونية التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وهذا يسهل على المواطنين التعرف على حالة طلباتهم.

ما هي طريقة الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية؟

من أكثر الخدمات الإلكترونية المسهلة من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق توفير منصة مظلتي، والتي يمكن من خلالها استعلام المواطنين عن أسماء المقبولين في دعم الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة، وهذا يتم من خلال الخطوات التي تتمثل في التالي:

يرجى التوجه إلى موقع منصة مظلتي.

الدخول إلي أيقونة “الخدمات الإلكترونية”.

تحديد “الرعاية الاجتماعية”.

قم بتحديد الوجبة السابعة التي ترغب في الاستعلام عنها.

يتم إضافة كافة البيانات المطلوبة ومنها رقم الهوية الوطنية مع تحديد المحافظة التابع لها.

الضغط على زر الاستعلام.

على الفور ستظهر كشوفات أسماء المقبولين في دعم الرعاية الاجتماعية.

يسمح للمستعلمين تحميل الأسماء من خلال الضغط على زر “تحميل” بصيغة ملف pdf وقم بالبحث عن اسمك بكل سهولة.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية

حتى تتضمن وصول الدعم لك يجب التأكد من الشروط التي وضعتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والتي جاءت كالتالي: