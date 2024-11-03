سبب تأجيل الحلقة 31 من مسلسل صلاح الدين الأيوبي الجزء الثاني وتردد القنوات الناقلة له

تم نشر خبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي يفيد بتأجيل الحلقة 31 من مسلسل صلاح الدين الأيوبي الجزء الثاني مما أدى إلى زيادة معدلات البحث من قبل متابعين المسلسل حول سبب هذا التأجيل و موعد عرض الحلقة، ويعتبر هذا المسلسل واحدا من أبرز المسلسلات التاريخية التركية التي يتابعها عدد كبير من الناس في مصر والوطن العربي حيث تعرض حلقة واحدة فقط كل أسبوع.

مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 31

يعتبر مسلسل صلاح الدين الأيوبي من أبرز الأعمال الدرامية في تركيا إذ يعد واحدا من أنجح المسلسلات التي تعرض على مستوى الشرق الأوسط، ويزداد حوله الترقب أسبوعيا مما دفع عشاق المسلسل للبحث عن مواعيد عرضه الذي يبث عبر قناة تي آر تي وان التركية مساء كل اثنين، وقد انتشرت شائعات في الساعات الأخيرة تفيد بأن الحلقة الخاصة بالمسلسل ستؤجل إلى الاثنين المقبل، وهو ما تم استنكاره تماما حيث أكدت القناة الناقلة أن الحلقة ستبث في موعدها المعتاد مشيرة إلى أن جميع الأخبار المتداولة حول تأجيل عرض المسلسل ليست سوى معلومات غير صحيحة.

تردد قناة TRT التركية الناقلة لمسلسل صلاح الدين الايوبي الجزء الثاني

نقدم لكم الآن ترددات القنوات المخصصة لبث مسلسل صلاح الدين الأيوبي، الذي يعرض مساء يوم الاثنين من كل أسبوع في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، وذلك وفقا للترددات التالية:

التردد: 12034

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

تبث قناة TRT التركية عبر القمر الصناعي عرب سات

التردد: 12054

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

تردد قناة TRT التركية على ساتلايت تركسات