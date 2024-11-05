“زينو البيوت”.. موعد إجازة اليوم الوطني العمانى 2024 واهم مظاهر الإحتفال

مع اقتراب اليوم الوطني العُماني، الذي يُعد من أهم المناسبات الوطنية في السلطنة، يستعد الشعب للاحتفال بالعيد الوطني الرابع والخمسين في 18 نوفمبر. وتمنح إجازة رسمية في هذا اليوم لجميع العاملين في القطاعات الحكومية والخاصة، لإتاحة الفرصة للمواطنين للمشاركة في الاحتفالات الوطنية التي تعبّر عن حبهم واعتزازهم بوطنهم.

موعد إجازة اليوم الوطني العمانى 2024

احتفالات العيد الوطني العماني الرابع والخمسين تمثل مناسبة غالية مليئة بمظاهر الفخر الوطني، حيث تعلن عطلة رسمية لمدة يومين هذا العام والتى يكون يومى الاثنين والثلاثاء الموافق 18،19 نوفمبر 2024 وتشهد السلطنة مظاهر احتفالية متنوعة تشمل:

مسيرات ضخمة تجوب الشوارع، حيث يحمل المشاركون الأعلام العمانية ويهتفون بشعارات وطنية تعكس حبهم واعتزازهم بالوطن.

تشمل الاحتفالات أيضًا رفع العلم العماني في كل مكان، من البيوت والشوارع إلى المؤسسات، في مشهد يعبر عن الانتماء والفخر.

كما يتبادل المواطنون الهتافات الوطنية في الميادين الكبرى، مما يضفي أجواء من الحماس والوحدة بين أبناء الشعب العماني في هذه المناسبة المميزة.

مظاهر الاحتفال باليوم الوطني العماني

لا تقتصر احتفالات العيد الوطني العماني على الفعاليات العامة، بل يمتد الحماس إلى البيوت، حيث يحرص الأفراد على التعبير عن فرحتهم داخل منازلهم وفي أماكن عملهم، ومن مظاهر الاحتفال في المنازل لهذا العام ما يلي:

تزيين المنازل: يقوم العمانيون بتزيين منازلهم بالأعلام الوطنية والديكورات التي تجسد أجواء الاحتفال وتعكس روح الفرح والفخر الوطني.

إعداد الأطباق التقليدية: تشمل قائمة الطعام أطباقًا عمانية مميزة، مثل الشواء والأرز البرياني، والتي يتم تحضيرها خصوصا لهذه المناسبة.

في المدارس والجامعات، يتم تنظيم احتفالات ونشاطات تربوية بهدف تعزيز الشعور بالانتماء الوطني.

تزيين سماء عمان بالألعاب النارية في عدد من المناطق، مما يضيف أجواء من البهجة والسرور.

يمثل هذا اليوم فرصة للعمانيين للتعبير عن حبهم لوطنهم وتقديرهم للإنجازات التي حققتها البلاد تحت قيادة السلطان، الذي يقود الآن مسيرة النهضة العمانية.