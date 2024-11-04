“فيلم السهرة بإشارة قوية”.. نزل تردد قناة زي الوان Zee Alwan الجديد بجودة عالية 2024 على القمر الصناعي

الكثير من محبين مشاهدة وسماع المسلسلات الهندية دائما يبحثون عن الترددات الجديدة التي من خلالها يتم بث قناة زي ألوان تتميز هذه القناة ببث احدث القنوات الهندية المدبلجة إلي اللغة العربية، حققت هذه نسب جماهيرية عالية جدا من قبل المتابعين حول الوطن العربي، بالإضافة إلي عرض برامج ترفيهية وكوميدية يحبها الصغير والكبير كونها تعتمد علي مواقف كوميدية وفكاهية، لذا من خلال هذا الموضوع سنوضح لكم الترددات الجديدة، كيفية تحميل القناة علي شاشات التلفاز.

عبر النايل سات يتم بث التردد الجديد بقناةZee Alwan

يمكنك التعرف على التردد الجديد لقناة زي ألوان أفلام ومسلسلات الناقلة للمحتوى بجودة عالية وإشارة قوية، وفقًا للبيانات الأتيه:-

مؤشر الاستقطاب: عمودي.

ترميز القناة: 27500.

تصويب الخطأ الخاص بالقناة: 6/5.

التردد الجديد: 11418.

القمر الصناعي الخاص بها: النايل سات.

تردد قناة زي ألوان عبر العرب سات

يمكنك تنزيل قناة زي ألوان على العرب سات، لمتابعة كل ما تقدمه القناة من أفلام ومسلسلات أكثر تشويقًا وإثارة، وفقًا للمعلومات المتمثلة في الأتي:-

تردد القناة: 11862.

الاستقطاب الخاص بالقناة: عمودي.

معامل الترميز:27500.

معامل تصحيح الخطأ:6/5.

ضبط قناة زي ألوان علي قائمة إعدادات التلفاز

من خلال اتباع عدة خطوات بسيطة يمكنك استقبال الترددات الجديدة الخاصة بقناة زي ألوان علي شاشات التلفاز، سماع جميع برامجها ومسلسلاتها علي مدار اليوم:

في البداية: يرجي الولوج إلي قائمة الإعدادات الخاصة بجهاز الاستقبال.

ثم انقر علي خانة التركيب اليدوي.

قم باختيار القمر الصناعي من خلال النقر علي الخانة المحددة الخاصة به.

يتطلب منك إدخال عدة بيانات مثل التردد، معامل الاستقطاب، معدل الترميز، معامل تصحيح الخطأ.

انقر علي البحث.

سيتم تحميل القناه علي القائمة، ثم اضغط علي زر الحفظ.

خصائص قناة زي ألوان

جاءت أبرز المميزات والخصائص المتمثلة في قناة زي ألوان الجديد على القمر الصناعي، كما يأتي:-