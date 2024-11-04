تابعوا “حلقة جديدة 31” عرض مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 31 مترجمة عبر جميع ترددات القنوات الناقلة لها

عرض مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 31 يعد من أكثر الدرامات التاريخية التي حصلت على ملايين المشاهدات في الوطن العربي، والذي تتناول أحداثه صراعات بين الأيوبيين والصليبيين، كما يناقش الموسم الثاني استكمالًا لتلك الأحداث الشيقة والممتعة، ولذلك ازداد حماس المتابعين الشديد لمعرفة مواعيد بث الحلقات الجديدة التي يدفعهم فضولهم للبحث عنها عبر محركات البحث جوجل بشكل كبير في الأيام الماضية.

عرض مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 31

يعتبر مسلسل صلاح الدين الايوبي الجزء الثاني أكثر المسلسلات التركية شهرة، حيث أنه مفضل لدى الجماهير العربية، مما زاد من بحثهم عن الموعد الذي يتم عرض المسلسل فيه وكذلك القنوات التي تنقله، حيث يتم عرض الجزء الثاني من الدراما باللغة التركية على قناتي TRT1 وATV التركية كل يوم إثنين في تمام الساعة 8:00 مساءً كما يتم بث الإعادة مترجمة إلى اللغة العربية في يوم الثلاثاء في تمام الساعة 10:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

وشارك في هذا العمل الدرامي الضخم مجموعة متميزة من الممثلين الأتراك المعروفين، ومن أشهرهم:

قام الممثل التركي “أوغور جونيش” بأداء شخصية صلاح الدين الأيوبي.

وقامت الممثلة “سيزين أكباش أغولاري” بأداء دور عصمت خاتون.

والممثل “أولغون توكر” قام بأداء دور كارا تكين.

والممثل التركي “محمد علي أوغلو” قام بدور نور الدين زنكي.

والممثلة “ديلين دوجار” قامت بتمثيل دور ثريا.

القنوات الناقلة لمسلسل صلاح الدين الأيوبي الجزء الثاني

حاز المسلسل على نسب مشاهدة عالية نظرًا لأحداثه التاريخية الشيقة التي نالت شعبية كبيرة في جميع البلدان العربية، ونوضح لكم الآن ترددات القنوات الناقلة لهذه الدراما الرائعة عبر الاقمار الصناعيه المختلفه كما يلي:

تردد قناة الفجر الجزائرية عبر القمر الصناعي نايل سات هو:

التردد: 12034.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

كما يمكنكم متابعة أحداث الدراما الممتعة من خلال تردد قناة الفجر الجزائرية عبر القمر الصناعي عرب سات وهو:

التردد: 11034.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

ويمكن للمشاهدين في أنحاء الوطن العربي الاستمتاع بمشاهدة المسلسل من خلال تردد قناة ATV التركية عبر القمر الصناعي نايل سات وهو:

التردد: 10796.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة ATV التركية عبر القمر الصناعي عرب سات هو:

التردد: 12692.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الحلقه الجديده رقم 31 طائرات اليوم عبر شاشه قناه تي ار تي التركيه، حيث أن هذا المسلسل يعرض بجوده عاليه عبر شاشه هذه القناه والتي تحرص على عرض المسلسلات التركيه التاريخيه المهمه والتي تنال اعجاب الكثير من الافراد في مختلف أنحاء الوطن العربي والعالم الاسلامي والذين يعشقون متابعة المسلسلات التاريخيه.