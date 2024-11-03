قبل انتهاء الحجز .. خطوات حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 الإعلان الجديد

قد يوجد مجموعة مختلفة من خطوات حجز شقق الإسكان الاجتماعي، الهامة جدًا التي يجب على جميع المواطنين إتباع الخطوات بالشكل الصحيح من اجل الوصول إلى الحلول الفعالة والأكثر ضمان، وذلك من اجل المحافظة على جميع المبالغ المالية المخصصة للمواطنين المصرين، وكما انه يجب في جميع الأحيان في حالة سداد المبالغ المالية أو في حالة التعرف على المعلومات أن يتم من خلال موقع وزارة الإسكان الاجتماعي فقط.

خطوات حجز شقق الإسكان الاجتماعي

قد يوجد مجموعة مختلفة من خطوات حجز شقق الإسكان الاجتماعي، والتي قد تختلف وفقًا نوع الشقة والمكان الذي تقع فيه، ومن أهم أسعار الحجز المختلفة وطرق السداد وفقًا لطرح الشقق الأخير الذي أوضحته وزارة الإسكان هو الأتي:

شقق مدينة بدر: قد تم بها طرح أكثر من 1500 وحدة سكنية، والتي تقع اغلبها في عمارات الحي السادس، وعلى أن تصل مساحتها إلى 90 متر، كما يصل سعر الوحدة إلى 659 ألف جنيه مصري، وعلى أن يتم تقديم الحجز بمبلغ لا يقل عن 100 ألف جنية مصري.

شقق مدينة دمياط: قد تم طرح 83 وحدة مختلفة، والتي تتراوح مساحتها بين 104 وبين 110 متر، وذلك على أن تكون سعر الوحدة فيها مليون وستمائة ألف جنيه مصري، كما يجب أن يتم حجز الوحدة بمقدم لا يقل عن 100 ألف جنيه مصري.

شقق مدينة المنصورة: قد تصل فيها عدد الوحدات إلى 890 وحدة، وعلى أن تتراوح كل وحدة بمساحة 95 متر، وحيث يصل سعر الوحدة بها إلى 851 ألف جنية مصري، وعلى أن يكون المقدم 100 ألف جنيه مصري.

كيف احجز وحدة سكنية؟

يمكنك ألان الحصول على حجز وحدة سكنية من خلال مجموعة شروط مختلفة وهامة جدًا وعلى أن تشمل الأتي: