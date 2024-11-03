عبر موقع الوزارة .. لينك نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث 2024 في العراق بالرقم الامتحاني عموم المحافظات

لينك نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث 2024 استمر البحث عنه خلال الساعات الأخيرة بشكل كبير من قبل جميع الطلبة والطالبات وأولياء أمورهم، حيث ينتظروا بفارغ الصبر وبحالة من القلق والتوتر الشديد موعد الإعلان عن نتائجهم، لكي يطمئنوا على مستقبلهم التعليمي الذي سوف يتم تحديده في المرحلة التعليمية التالية، حيث تعتبر هذه النتائج بمثابة فرصة جديدة لتحسين مجموع جميع الطلاب الذين لم يتمكنوا من النجاح في الدور الأول والثاني.

لينك نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث 2024

يترقب الطلاب في العراق موعد ظهور نتائج السادس الاعدادي 2024 الدور الثالث، حيث يتم أداء امتحانات الدور الثالث من يوم 29 أكتوبر وتستمر حتى يوم 6 نوفمبر، وبمجرد إنتهاء الطلبة والطالبات من الاختبارات سوف تقوم الوزارة بالإعلان عن النتائج من خلال الموقع الرسمي الخاص بها إلكترونيًا، وذلك لتسهيل عملية استخراج نتائجهم الخاصة بهم، وهذا ما سوف نقوم بتوضيحه في خلال السطور القادمة.

طريقة الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي 2024 الدور الثالث

أصبح بإمكان جميع الطلبة والطالبات في العراق استخراج نتائجهم من خلال الموقع الرسمي للوزارة، وذلك باتباع بعض الخطوات البسيطة التالية:

في بداية الأمر عليك الولوج إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

أو عن طريق موقع نتائجنا.

و الاستعلام يتم عن طريق موقع نتائج 6 اعدادي.

ثم قم بعد ذلك باختيار نتائج الطلاب.

ثم عليك الضغط بعدها على نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث.

ثم قم بكتابة الرقم الامتحاني الخاص بالطالب الذي ترغب الاستعلام عنه.

ثم قم بتحديد اسم المحافظة التابع لها الطالب.

بعدها عليك الضغط على أيقونة استعلام حتى تظهر النتيجة أمامك فور اعتمادها.

وقد بينت المؤشرات أن نسبة النجاح في هذا العام تعتبر من أهم مقاييس تقييم العملية التعليمية وهذا وفقًا لما أعلنته وزارة التربية العراقية، كما أنها تبذل مجهودات كبيرة لتحضير النتائج بشكل سريع ودقيق في نفس الوقت من أجل التسهيل على الطلاب الذين يترقبوا الحصول على نتائجهم بأسرع ما يمكن، حتى يتمكنوا من القيام للتقدم للجامعات التي يرغبوا في الالتحاق بها والتي تظهر عبر نتائج القبول المركزي في العراق.