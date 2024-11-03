استمتع بجميع الأفلام الكرتونية الشهيرة .. تردد قناة بطوط الجديد 2024 نايل سات لمتابعة أقوى قنوات الأطفال

تردد قناة بطوط الجديد 2024 نايل سات يبحث عنه الجميع حتى يتمكنوا من تنزيل التردد الخاص بالقناة، حيث تعتبر من أكثر القنوات الفضائية العربية شهرة في الوطن العربي نظرًا لما تقدمه من محتوى جيد للأطفال، حيث تقوم بعرض العديد من البرامج الترفيهية والتعليمية في نفس الوقت بالإضافة إلى مجموعة متعددة من الأناشيد والأغاني الرائعة التي يفضلها الصغار، ولذلك حققت شهرة كبيرة في أنحاء الوطن العربي.

تردد قناة بطوط الجديد 2024 نايل سات

تهتم معظم البيوت العربية بمعرفة تردد قناة بطوط، وذلك نظرًا لما تقوم ببثه من برامج مميزة تجذب انتباه الصغار، حيث تعمل على تصميم شخصيات كرتونية برسوم متحركة ذات ألوان جذابة وجميلة، مما يجعل الأطفال يفضلون البقاء على القناة لوقت طويل والاستمتاع بمشاهدتها، وفيما يلي نعرض لكم الترددات المختلفة عبر الأقمار الصناعية وهي كالتالي:

التردد الجديد عبر القمر الصناعي النايل سات هو:

التردد الجديد هو: 12561.

معدل الترميز هو: 27500.

معدل الاستقطاب هو: أفقي (H).

معامل تصحيح الخطأ هو: 5/6.

كما يمكنكم متابعة تردد قناة بطوط الجديد 2024 عبر القمر الصناعي عرب سات كما يلي:

التردد: 11594.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: رأسي (V).

معامل تصحيح الخطأ هو: 5/6.

مميزات قناة بطوط للاطفال 2024

ويعد أهم ما يميز القناة أنها مجانية لا تحتاج الى الاشتراك في باقة شهرية أو أسبوعية، كما تسعى لتوجيه محتواها لجميع المراحل العمرية الصغيرة، حيث تقوم بعرض المحتوى الآمن الذي لايحتوي على أي مشاهد غير أخلاقية تضر بسلامة عقول الصغار، مما يجعلها الأختيار الأفضل لجميع الآباء والأمهات بحيث يكونوا مطمئنين على أبنائهم أثناء مشاهدة ما يتم بثه، كما أنها تساعد من خلال برامجها على تعزيز وتنمية عقول الأطفال إجتماعيًا ونفسيًا، ومن الأمور الجديرة بالذكر أن الإدارة تسعى دائمًا على تحسين وتطوير جودة الصوت والصورة بدقة عالية، حتى يشعر المشاهدين بالراحة والاستمتاع بمشاهدة الأغاني والأناشيد الرائعة والممتعة.