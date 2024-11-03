بيتك فين؟ .. الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي بالرقم القومي 2024 “هنـــا”

ما هي طريقة الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي، والتي قد يبحث عنها العديد من المواطنين في هذه الفترة، قبل البدء في غلق حجز الوحدات السكنية التي حددتها وزارة الإسكان لجميع المواطنين لهذا العام الحالي، وأشارت على أكثر من طريقة، من اجل الوصول إلى جميع الشقق لكافة الراغبين بها، بالإضافة إلى أنه قد أوضحت وزارة الإسكان، بان في حالة عدم توافر شروط الحصول على الشقة سوف يتم سحبها من المواطن السعودي.

الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي بالرقم القومي

قد يوجد العديد من الطرق المختلفة التي يمكن من خلالها الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي، وذلك من اجل الوصول إلى جميع المعلومات الصحيحة والتابعة للوزارة من اجل استكمال المبالغ المخصصة والحصول على الشقة بدون سحب أو استرداد مرة أخرى على الإطلاق، وقم يتم الاستعلام من خلال الخطوات الآتية وقد تشمل الأتي وهي:

الدخول إلى موقع الإسكان الاجتماعي.

النقر على تسجيل الدخول من خلال الاسم وكلمة المرور المخصصة للمواطن المصري.

النقر على مشروع الوحدات السكنية.

يجب إدخال رقم الطلب أو رقم المشروع المحدد للحجز.

سوف يتم ظهور جميع البيانات المخصصة للمواطن المصري.

متى يتم طرح شقق الإسكان

يتساءل العديد من المواطنين حول متى يتم طرح شقق الإسكان، والذي بالفعل ازدات عليه عمليات البحث بشكل كبير في الفترات الأخيرة، حول هذا الأمر بشكل كبير، وأوضحت وزارة الإسكان بان طرح الشقق سوف يكون في اليوم 26 من شهر ديسمبر المقبل، وعلى أن يستمر حتى شهر فبراير القادم بشكل مستمر، وذلك حتى حصول جميع المستفيدين بالشقق الخاصة بهم.