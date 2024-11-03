وزارة الإسكان الاجتماعي تحذر وتوضح للمواطنين متى ينتهي حجز الوحدات السكنية؟ .. سارع قبل إغلاق الحجز

متى ينتهي حجز الوحدات السكنية؟ أوضحت وزارة الإسكان بأنه سوف تنتهي حجز الوحدة السكنية في 26 من ديسمبر المقبل، وذلك على أن يكون جميع المتقدمين متوافر لديهم كافة الشروط والأسباب التي تساعد في الحصول على الوحدة السكنية بشكل كامل، بدون استردادها مرة أخرى أو الحصول عليها لعدم توافر احد الشروط المطلوبة، أو عدم الاستيفاء بأحد المتطلبات .

متى ينتهي حجز الوحدات السكنية؟

متى ينتهي حجز الوحدات السكنية؟ من أكثر الأسئلة المنتشرة بشكل كبير في هذه الفترة، وذلك لقلق العديد من المصريين لحجز الوحدات السكنية والتي يتم فتح باب الحجز في وقت قصير جدًا، ولذلك يتساءل العديد باستمرار متى ينتهي موعد الحجز، فأوضحت وزارة الإسكان بان الانتهاء سوف يكون في اليوم 26 من ديسمبر المقبل، وعلى أن يستمر الإغلاق وعدم الحجز إلى ما يقارب شهرين متتالين، ثم العودة مرة أخرى في الحجز والحصول على الوحدات السكنية المختلفة لجميع المواطنين المصرين.

متى نزول شقق الإسكان الاجتماعي 2024؟

أكد وزير الإسكان الأستاذ شريف الشربيني، بالرد النهائي والحاسم حول هذا الأمر وأشار بأنه بالفعل حتى هذه اللحظة تم طرح أكثر من 60 ألف شقة لمحدودي الدخل وأكثر من 10 ألف شقة لمتوسط الدخل، وعلى أن يتم الاستكمال بعد التوقف في الموعد المحدد لهذا العام والذي سوف يكون في 26 من ديسمبر المقبل، وعلى أن يتم طرح الشقق لجميع المستفيدين في بداية العام الجديد 2025، وذلك لجميع المتوافر لديهم الشروط فقط والمستوفون بكافة المتطلبات التي أوضحتها الوزارة.