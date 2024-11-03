بداية العد التنازلي على موعد صرف حساب المواطن الدفعة 85 .. الوزارة تكشف اسباب إيقاف الدعم!

من الأسئلة المنتشرة في هذا الوقت الحالي، هو متى موعد صرف حساب المواطنين والذي سوف يتم بالفعل في الأيام المقبلة، وذلك لجميع المستفيدين من الدعم والذي تم تأهيلهم في البرنامج، وفى حالة التأكد من التأهيل، فيجب على المستفيدين والمواطنين الانتظار حتى يوم 10 من الشهر الميلادي للوصول إلى المبالغ المالية المخصصة من الوزارة لكل فرد في الأسرة.

موعد صرف حساب المواطن

قد يتساءل الجميع عن موعد صرف حساب المواطن، والتي يجب أن تتم في خلال الفترة المقبلة، وهل بالفعل سوف يكون لها موعد تبكير لجميع المواطنين؟ فأوضحت خدمة المستفيدين بان لا يوجد حقيقة حول هذا الأمر، وان صرف المبالغ المالية سوف يكون في اليوم المخصص له وهو اليوم العاشر من الشهر الميلادي، وذلك وفقًا لما أوضحته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منذ وقت طويل.

استمرار الدعم الإضافي حساب المواطن

قد أشارت خدمة المستفيدين منذ وقت سابق بان يمكن لجميع المواطنين أن يقومون باستمرار دعم حساب المواطن، والتي يساعد في توافر المبالغ المالية الشهرية لهم بدون انقطاع أو توقف على الإطلاق، وهذا الأمر يعود إلى أن برنامج حساب املواطن واحد من البرامج المدعمة والذي يسعى باستمرار من اجل وصول المستفيدين إلى توفير الحياة الكريمة لهم، ومن أهم أسباب استمرار الدعم هي: