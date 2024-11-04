وين راحت نضارة سوسو .. نزل تردد قناة كراميش وناسة 2024 الجديد وشوف أروع اغاني سوسو

تردد قناة كراميش وناسة 2024 الجديد يعد من أكثر العمليات بحثًا من قبل الآباء والأمهات حتى يتمكنوا من تنزيل التردد الجديد للقناة، خاصة بعد تغييره مؤخرًا فأصبح الأطفال يطالبون أولياء أمورهم بتثبيت القناة لهم حتى يتمكنوا من مشاهدة أفلام الكارتون والبرامج الترفيهية، والجدير بالذكر أنها تعد من أفضل وأهم القنوات العربية حيث حققت شهرة كبيرة في أنحاء الوطن العربي ونالت إعجاب الصغار والكبار.

تردد قناة كراميش وناسة 2024 الجديد

ترغب معظم الأسر العربية في معرفة تردد قناة كراميش وناسة، حيث تقوم القناة بعرض مجموعة أغاني رائعة ومتميزة تجعل الأطفال يشعرون بالبهجة والمرح والرقص مع تلك الأغاني ومن أشهرها أغنية “عيني واوا”، وأغنية “رجعنا”، بالإضافة إلى تقديم مجموعة برامج ترفيهية متعددة تساعد الصغار على تنمية عقولهم، وفيما يلي نعرض لكم الترددات الجديدة على الاقمار الصناعية والتي جاءت كالتالي:

التردد على القمر الصناعي النايل سات هو:

التردد الجديد هو: 11315.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الاستقطاب: أفقي.

الجودة: HD.

كما يمكنكم متابعة المحتوى الخاص بالقناة عبر القمر الصناعي العرب سات وهو كما يلي:

التردد الجديد للقناة هو: 11390.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: عمودي.

الجودة: HD.

خطوات تثبيت تردد قناة كراميش الجديد 2024

هناك خطوات معينة يمكن من خلالها ضبط التردد الجديد للقناة، وتلك الخطوات هي:

عليك في بداية الأمر الدخول إلى القائمة الرئيسية باستخدام جهاز (الريموت كنترول).

ثم اختر خيار تركيب أو تثبيت يدوي، ثم انتقل إلى قائمة الترددات أو تثبيت تردد جديد.

ثم قم بتحديد القمر الصناعي الذي تريد تثبيت القناة عليه سواء نايل أو عرب سات.

ثم قم بكتابة كافة بيانات التردد الجديد الخاص بالقناة.

ثم قم بالنقر على كلمة بحث، وانتظر لبضعة دقائق حتى انتهاء البحث عن القناة.

بعدها سوف تظهر أمامك القناة في قائمة قنواتك المفضلة، قم بحفظها.

تسعى اداره قناه كراميش بشكل دائم الى تحقيق الكثير من المزايا التي تجعلها القناه الاولى المفضله لدى الكثير من الاباء والامهات وكذلك الاطفال في مختلف الاعمار، حيث أن هذه القناه منذ بدء انطلاقها تقدم محتوى رائع مميز وبرامج متنوعه تنال اعجاب الاطفال وتجعلهم يرغبون في مشاهدتها طوال اليوم.

يمكن متابعة اغاني سوسو عبر شاشة قناة كراميش طوال اليوم بدون أي توقف وذلك بعد ذلك تردد هذه القناة واتباع الخطوات الموجوده امامكم في الفقرة السابقة، حيث يتم تغيير هذا التردد بشكل مستمر لكي يتم تحديث الجودة الخاصة بالمحتوى بشكل دائم لكي تحافظ على شهرتها ومكانتها وسط الجمهور.