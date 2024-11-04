تحديث تردد قناة كوكي كيدز 2024 على النايل سات وعرب سات بجودة hd للاستمتاع بأقوى الأفلام الكرتونية

تم تحديث تردد قناة كوكي كيدز 2024 خلال الأيام الماضية لذلك تزايد البحث عن هذا التردد، وذلك لـأنها من أهم وأبرز القنوات الفضائية بحثا عبر مواقع التواصل الاجتماعي لدي العديد من المتابعين، حيث تقدم القناة محتويات وبرامج خاصة تناسب جميع الأعمار من برامج وأعاني و أناشيد، مما تعمل علي تسلية الأطفال في أوقات فراغهم كما تقدم القناة محتويات تعليمية وترفيهية وأفلام الكارتون التي يحبها الأطفال، سنتعرف من خلال هذا المقال طريقة تحميل القناة والاستمتاع بها عبر الأقمار الصناعية المختلفة.
تردد قناة كوكي كيدز 2024
تزايدت أعمال البحث في الفترة الأخيرة عن تردد قناة كوكي كيدز من قبل الأطفال، لما حظيت به القناة من مكانة بين الأطفال، وذلك نتيجة البرامج والأناشيد والأغاني التي يحبها الأطفال، ويمكنكم تحميل القناة والاستمتاع بها عبر التردد التالي:
- التردد: 11526.
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ ⅞.
- الجودة HD.
- الاستقطاب أفقي.
وبينما ترددها على القمرالصناعي عرب سات يكون من خلال إدخال المعلومات التالية:
- التردد: 11257
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ 4/3.
- الجودة SD.
- الاستقطاب أفقي
طريقة تثبيت قناة كوكي كيدز 2024 على الرسيفر
يمكنك الحصول على قناة كوكي كيدز والاستمتاع بالمحتوي الترفيهي والتعليمي التي تقدمه القناة للأطفال من خلال عدة خطوات من أهمها الآتي:
- باستخدام الريموت كنترول قم بالدخول إلى قائمة الإعدادات من خلال جهاز الرسيفر الخاص بك.
- قم بالضغط على زر البحث اليدوي.
- ادخل إلي قائمة الترددات وقم بكتابة التردد بشكل صحيح، كما عليك بكتابة معامل تصحيح الخطأ، والاستقطاب، والقمر الصناعي المناسب.
- بعد ذلك قم بالضغط على زر البحث، وانتظر حتي يتم تحميل القناة.
- بعد تحميل القناة اضغط على زر الحفظ واستمتع بمشاهدة ممتعة.