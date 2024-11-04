تحديث تردد قناة كوكي كيدز 2024 على النايل سات وعرب سات بجودة hd للاستمتاع بأقوى الأفلام الكرتونية

تم تحديث تردد قناة كوكي كيدز 2024 خلال الأيام الماضية لذلك تزايد البحث عن هذا التردد، وذلك لـأنها من أهم وأبرز القنوات الفضائية بحثا عبر مواقع التواصل الاجتماعي لدي العديد من المتابعين، حيث تقدم القناة محتويات وبرامج خاصة تناسب جميع الأعمار من برامج وأعاني و أناشيد، مما تعمل علي تسلية الأطفال في أوقات فراغهم كما تقدم القناة محتويات تعليمية وترفيهية وأفلام الكارتون التي يحبها الأطفال، سنتعرف من خلال هذا المقال طريقة تحميل القناة والاستمتاع بها عبر الأقمار الصناعية المختلفة.

تردد قناة كوكي كيدز 2024

تزايدت أعمال البحث في الفترة الأخيرة عن تردد قناة كوكي كيدز من قبل الأطفال، لما حظيت به القناة من مكانة بين الأطفال، وذلك نتيجة البرامج والأناشيد والأغاني التي يحبها الأطفال، ويمكنكم تحميل القناة والاستمتاع بها عبر التردد التالي:

التردد: 11526.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ ⅞.

الجودة HD.

الاستقطاب أفقي.

وبينما ترددها على القمرالصناعي عرب سات يكون من خلال إدخال المعلومات التالية:

التردد: 11257

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ 4/3.

الجودة SD.

الاستقطاب أفقي

طريقة تثبيت قناة كوكي كيدز 2024 على الرسيفر

يمكنك الحصول على قناة كوكي كيدز والاستمتاع بالمحتوي الترفيهي والتعليمي التي تقدمه القناة للأطفال من خلال عدة خطوات من أهمها الآتي: