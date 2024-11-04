ملحمة تاريخية.. المؤسس عثمان الحلقة 169 على الفجر الجزائرية وكامل باللغة العربية على قصة عشق

المؤسس عثمان الحلقة 169 ضمن الحلقات التي يبحث عنها الملايين من الأشخاص وهذا لأقتراب موعد عرضها ونقلها عبر القنوات الفضائية المختلفة بين العربية والتركية، كما هناك منصات إلكترونية تشاهدون من خلال مسلسل قيامة عثمان الموسم 6 مترجم باللغة العربية، ولكن حتى الآن لا يوجد أي قناة أو منصة تعرض المسلسل مدبلج باللغة العربية كونه جديد وحصري، ولكن قريباً تبدأ بعض القنوات في نقل المسلسل مدبلج كي يستمتع الجمهور بالأحداث ويكونوا على دراية بأدق التفاصيل، مسلسل قيامة عثمان الذيب نجح في خطف انظار الجمهور ولذلك دائماً يتصدر البحث على جوجل ومواقع التواصل فيس بوك و تيك توك ويوتيوب، خلال موقعنا البديل نسعى بكل جهد كي نقدم لمتابعينا الكرام أحداث المؤسس عثمان الحلقة 169…

المؤسس عثمان الحلقة 169

بعد الملحمة التاريخية التي شهدها مسلسل قيامة عثمان على مدار 5 سنوات الماضية، يستكمل فريق العمل نجاحهم في تجسيد أهم الشخصيات التاريخية في الدولة العثمانية القرن 13، وسوف يشهد الموسم 6 المزيد من الأحداث ويضم الكثير من الشخصيات و الوجوه الجديدة، على أن تكون الأحداث مشتعلة للغاية وتبدأ عدة حروب في هذا الموسم في مواجهات وصراعات مع الروم والبيزنطيين والتتار، حيث يقود تلك الحروب الغازي عثمان برفقة جيشه كي يحقق الانتصار للدولة العثمانية ويستعد أمجادها ومكانتها بين الدول.

يعرض مسلسل قيامة عثمان على قناة ATV التركية في يوم الأربعاء وتوقيت الأذاعة 9 مساءً ويعرض في الواحدة صباحاً على قصة عشق مترجم، كما يعرض في الخميس على الفجر الجزائرية 11 مساءً ويوم الجمعة في الإعادة على الفجر الجزائرية في الساعة 1 بعد الظهر.

تردد قناة الفجر الجزائرية HD

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12034.

معامل تصحيح الخطأ: 3/7.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

تردد قناة atv التركية

بعد الغد الأربعاء موعدنا مع مسلسل قيامة عثمان الحلقة 169 المقرر عرضها على ATV التركية لذا عليكم ضبط ترددها بالرموز التالية:.