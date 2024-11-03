100دينار عراقي يساوي كم دولار.. سعر الدينار العراقي اليوم 3-11-2024

نقدم لكم سعر الدولار مقابل الدينار العراقي ليوم الاحد 3-11-2024 لا يزال سعر صرف الدولار الأمريكي مستقرا أمام الدينار العراقي على الرغم من التغيرات الاقتصادية المستمرة ويمثل سعر الدولار أحد العناصر المهمة التي تهم المستثمرين والمتداولين في العراق حيث يؤثر بشكل مباشر على تكاليف السلع والخدمات في السوق المالية لذلك، فإن متابعة سعر الصرف تعد أمرا أساسيا لفهم طبيعة السوق.

100دينار عراقي يساوي كم دولار

شهد سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي تذبذبا بين مختلف المحافظات اليوم الاحد 3-11-2024 حيث جاءت الأسعار كالتالي:

وفقا للبنك المركزي وقد بلغ سعر صرف 100 دولار 130,741 دينار عراقي.

في مدينة أربيل وصل سعر صرف 100 دولار إلى 150,050 دينار للبيع بينما سجل سعر الشراء 149,950 دينار.

وفي العاصمة بغداد بلغ سعر صرف 100 دولار 151,250 دينار للبيع وسجل سعر الشراء 149,250 دينار.

ما هي اسباب تاثر سعر الدينار العراقي مقابل الدولار

تتأثر قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي بعدة عوامل ومن أبرزها: