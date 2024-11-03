على الحلاق ودوا الزين على الحلاق✂️✂️💇🏼‍♂️💇🏼‍♂️ اضط تردد قناة كراميش 2024 على كل الأقمار الصناعية.. نزلها الآن وفرفش أولادك 24 ساعة من غير نكد

تردد قناة كراميش، تعد قناة كراميش واحدة من أبرز قنوات الأطفال الفضائية التي حققت نجاحاً كبيراً ولها شعبية كبيرة، نالت قناة كراميش على إعجاب العديد من الأشخاص في مختلف أنحاء الوطن العربي وذلك بفضل محتواها المتميز والمتنوع حيث تقدم مجموعة متنوعة من أناشيد الأطفال التي تجسدها أشهر الشخصيات الكرتونية التي تعمل على جذب انتباه الأطفال.

تردد قناة كراميش على النايل سات

تردد قناة كراميش الجديد على القمر الصناعي نايل سات جاء على النحو التالي:

تردد القناة: 11315.

معامل الاستقطاب: أفقي.

الجودة: HD.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ للقناة: 6/5.

تردد قناة كراميش على العرب سات

بعد أن وضحنا لكم تردد قناة كراميش على القمر الصناعي نايل سات سوف نوضح لكم التردد الجديد على القمر الصناعي عرب سات وهو كما يلي:

تردد القناة: 11390.

جودة القناة: HD.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ للقناة: 6/5.

خطوات استقبال قناة كراميش على جهاز الرسيفر

تزايد البحث عن معرفة كيفية تنزيل قناة كراميش على جهاز الرسيفر حيث يمكن تنزيل القناة من خلال القيام ببعض الخطوات الآتية:

أولا قم باستخدام الريموت كنترول بفتح قائمة الإعدادات.

بعد ذلك اضغط على أيقونة البحث اليدوي.

ثم انقر فوق إضافة تردد جديد.

بعد ذلك اختر القمر الصناعي سواء النايل سات أو عرب سات.

يجب عليك إدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

ثم اضغط على زر بحث.

بعد ذلك اضغط على حفظ.

أهم مميزات قناة كراميش

تقدم محتوى ترفيهي وتعليمي يعمل على تنمية مهارات الطفل.

تعمل على مدار اليوم دون انقطاع.

القناة غير مشفرة.

يمكن استقبال القناة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات.

جودة القناة عالية جدا.

تعلم القناة الأطفال آداب إسلامية وصفات حسنة.

أغاني قناة كراميش

تقدم قناة كراميش مجموعة فريدة ومتميزة من أغاني الأطفال منها: