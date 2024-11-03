“قنبلة الفئة الأقتصادية”.. سعر ومواصفات هاتف Realme C53 بالسعودية بالأمارات ومصر

في عالم الهواتف الذكية، حيث تتزايد الخيارات وتتعدد المميزات، يسعى كل مستخدم للعثور على الهاتف الذي يلبي احتياجاته بشكل مثالي دون أن يثقل كاهله بالتكاليف العالية، يأتي هاتف Realme C53 ليقدم حلاً مميزًا، حيث يجمع بين الأداء القوي والتصميم العصري، مما يجعله خيارًا مثاليًا للمستخدمين الذين يبحثون عن قيمة استثنائية في هواتفهم، يتميز الهاتف بشاشة كبيرة وعالية الدقة، وكاميرات متطورة تتيح تصوير لحظات الحياة بدقة ووضوح، بالإضافة إلى أداء جيد لمعالجة المهام اليومية. سنتناول في هذه المقالة أبرز مواصفات هاتف Realme C53، ونتعرف على ميزاته الفريدة، وأدائه في الاستخدام اليومي.

مواصفات هاتف Realme C53

سنتعرف في السطور على مواصفات هاتف Realme C53 في السطور التالية :

يأتي هاتف Realme C53 مزودًا بمعالج ثماني النواة من نوع Unisoc Tiger T612، الذي يعمل بتكنولوجيا 12 نانو، مما يمنح الهاتف أداءً جيدًا في المهام اليومية والتطبيقات.

يتوفر الهاتف بخيارات تخزين تصل إلى 256 أو 128 جيجا بايت مع خيارات للذاكرة العشوائية تصل إلى 6 أو 8 جيجا بايت، مما يوفر سعة تخزين كافية للمستخدمين الذين يحتاجون إلى مساحة إضافية.

فيما يتعلق بالكاميرا، يمتاز الهاتف بكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 50 ميجا بكسل بالإضافة إلى كاميرا بدقة 0.8 ميجا بكسل، مما يوفر تجربة تصوير مميزة مقارنةً بفئته السعرية.

كما يضم الهاتف كاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بكسل، مثالية لالتقاط الصور السيلفي والمكالمات الفيديو.

الشاشة تأتي بحجم 6.74 إنش ودقة 1600*720، مما يضمن عرضًا واضحًا ومشرقًا لمحتوى الفيديو والألعاب.

يعمل الهاتف بنظام تشغيل Android 13، مما يوفر واجهة مستخدم سلسة وميزات حديثة.

من ناحية البطارية، يأتي الهاتف ببطارية بسعة 5000 ميللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 33 واط، مما يسمح بشحن الهاتف بسرعة وكفاءة. يدعم الهاتف أيضًا خاصية الديناميك آيلاند، التي تعرض بيانات مثل مستوى شحن البطارية، ورغم أن استخدامها محدود حاليًا، إلا أنها تضيف لمسة عصرية للهاتف.

تتضمن علبة الهاتف الجراب والشاحن وباقي الملحقات الأساسية، بالإضافة إلى أن بعض النسخ تأتي بدعم خاصية NFC، مما يزيد من مرونة الاستخدام.

هاتف Realme C53 بالدول العربية

يمكنك الآن شراء هاتف Realme C53 من الأسواق بسعر 6,000 جنيه مصري لسعة 128 جيجا بايت مع رامات 6 جيجا بايت. وفي المملكة العربية السعودية، يتوفر الهاتف بسعر 500 ريال سعودي، مما يجعله خيارًا جذابًا للمستخدمين هناك، كما يتوفر أيضًا في الإمارات بسعر 400 درهم إماراتي، مما يعكس الطلب المتزايد على هذا الهاتف في المنطقة، بالإضافة إلى ذلك، تتوفر نسخة أخرى من الهاتف في مصر بسعة 256 جيجا بايت مع رامات 8 جيجا بايت بسعر 7,200 جنيه، مما يمنح المستخدمين خيارات متعددة تناسب احتياجاتهم وميزانياتهم.