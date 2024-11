“جوال مذهل وجبار”.. سعر ومواصفات هاتف Infinix Zero 40 5G بالأسواق العالمية

تواصل علامة Infinix تقديم هواتف ذكية مبتكرة تجمع بين الأداء العالي والأسعار المعقولة، حيث يأتي هاتف Infinix Zero 40 5G ليعزز هذا الاتجاه. يعد هذا الهاتف جزءًا من سلسلة Zero الشهيرة، ويهدف إلى تلبية احتياجات المستخدمين الذين يسعون إلى تجربة استخدام سلسة ومميزة، يتميز Infinix Zero 40 5G بتصميم عصري وأنيق، مع شاشة كبيرة توفر تجربة مشاهدة غامرة، كما يأتي الهاتف مزودًا بمعالج قوي يدعم تقنية الاتصال 5G، مما يجعله خيارًا مثاليًا للمستخدمين الذين يبحثون عن سرعة عالية في التصفح وتحميل المحتوى، في هذه المقالة، سنستعرض أبرز ميزات ومواصفات هذا الهاتف، بالإضافة إلى تقييم أدائه في مختلف الاستخدامات اليومية.

مواصفات هاتف Infinix Zero 40 5G

سنستعرض معكم مواصفات هاتف Infinix Zero 40 5G في السطور التالية :

يتميز هاتف Infinix Zero 40 5G بمعالج ميدياتك Dimensity 8200 Ultimate ثماني النواة، مما يضمن أداءً قوياً وسلساً في مختلف المهام والتطبيقات. يأتي الهاتف بشاشة AMOLED بحجم 6.78 بوصة، مما يوفر تجربة عرض غامرة وملونة. يعمل الجهاز بنظام التشغيل Android 14، ويحتوي على كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 108 + 50 + 2 ميجا بيكسل، مما يتيح للمستخدمين التقاط صور رائعة، بينما توفر الكاميرا الأمامية بدقة 50 ميجا بيكسل صور سيلفي عالية الجودة. تم تجهيز الهاتف ببطارية سعتها 5000 مللي أمبير، تضمن أداءً طويلاً طوال اليوم. كما يتوفر الهاتف بخيارات تخزين تتراوح بين 256 و512 جيجابايت مع 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، مما يوفر مساحة كافية لتخزين الملفات والتطبيقات. جاء سعر هذا الهاتف داخل الأسواق الهندية لنسخة 256 جيجا مع 12 جيجا رام بسعر يقارب 335 دولار، بينما نسخة 512 جيجا مع 12 جيجا رام جاءت بسعر يقارب 370 دولار. يتوفر Infinix Zero 40 5G بعدة ألوان، بما في ذلك الأسود والتيتانيوم والأخضر، ويتميز بخامات خارجية مصنوعة من البلاستيك. يدعم الهاتف إدخال شريحتي اتصال من الجيل الخامس 5G، لكنه لا يدعم إدخال كارت ميموري. كما أنه مقاوم للغبار والماء، مما يضمن متانته في الظروف المختلفة. تتوفر فيه سماعات ستيريو تقدم تجربة صوتية ممتازة، ويحتوي أيضاً على ميزات مثل NFC وIR Blaster. كما تمتاز الشاشة بوجود بصمة الإصبع من الأسفل ودعم ميزة Face Unlock، بالإضافة إلى مستشعر التقارب الحقيقي، مما يعزز من راحة الاستخدام والأمان.

سعر هاتف Infinix Zero 40 5G