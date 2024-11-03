“واه واه وناسة”.. تردد قناة Wanasah TV على النايل سات وكيفية تنزليها بسهولة على التلفاز

تُعتبر قناة وناسة للأطفال واحدة من أبرز القنوات الفضائية المخصصة للأطفال في العالم العربي، حيث تقدم مجموعة متنوعة من البرامج الترفيهية والتعليمية التي تستهدف فئة الأطفال. تهدف القناة إلى تقديم محتوى يساهم في تنمية مهارات الأطفال الاجتماعية واللغوية، ويعزز من خيالهم وإبداعهم. ومع تزايد الإقبال على محتوى القنوات الفضائية، أصبح من المهم معرفة الترددات الجديدة لقناة وناسة لضمان استمرار المشاهدة والاستمتاع بالبرامج المحبوبة، في هذه المقالة، سنستعرض تردد قناة وناسة للأطفال وأبرز محتوياتها التي تجعلها خياراً مفضلاً لدى الأسر.

تردد قناة Wanasah TV على النايل سات

يمكنكم متابعة قناة وناسة للأطفال عبر القمر الصناعي نايل سات من خلال التردد التالي:

التردد: 11470

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الأخطاء: 5/6

الجودة: SD

كما يمكنكم أيضاً متابعة قناة وناسة على القمر الصناعي عرب سات، حيث يمكنكم استقبال البث مجاناً بدون أي رسوم إدارية عبر التردد التالي:

التردد: 11270

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الأخطاء: 3/4

الجودة: HD

تُعد قناة وناسة خياراً ممتازاً لعائلات الأطفال، حيث تقدم محتوى متنوعاً يجمع بين الترفيه والتعليم.

خطوات تنزيل قناة وناسة للأطفال 2024

تشغيل جهاز الاستقبال: قم بتشغيل جهاز الاستقبال الخاص بك وتأكد من أنه متصل بالتلفاز.

الدخول إلى قائمة الإعدادات: باستخدام جهاز التحكم عن بعد، انتقل إلى قائمة الإعدادات أو “Menu”.

اختيار قسم القنوات: ابحث عن خيار “تعديل القنوات” أو “إعداد القنوات”.

البحث عن القنوات: اختر “بحث تلقائي” أو “إضافة قناة جديدة”. في بعض الأجهزة، قد تحتاج إلى تحديد نوع القمر الصناعي (نايل سات أو عرب سات).

إدخال التردد:

إذا كنت ترغب في تنزيل قناة وناسة عبر نايل سات:أدخل التردد: 11470

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الأخطاء: 5/6

إذا كنت ترغب في تنزيل قناة وناسة عبر عرب سات:أدخل التردد: 11270

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الأخطاء: 3/4

بدء البحث: بعد إدخال المعلومات المطلوبة، اضغط على زر “بحث” أو “OK”. سيبدأ جهاز الاستقبال في البحث عن القنوات.

حفظ القناة: بعد انتهاء البحث، تأكد من أن قناة وناسة قد ظهرت في القائمة. قم بحفظ القناة إذا كان ذلك مطلوبًا.

استمتع بالمشاهدة: ابحث عن قناة وناسة في قائمة القنوات واستمتع بمشاهدة البرامج المفضلة لديك.

باتباع هذه الخطوات، يمكنك بسهولة تنزيل قناة وناسة للأطفال ومتابعة محتواها الممتع.