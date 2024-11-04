“التعليم أسهل مع لولو” اضبط الآن قناة وناسة لولو على جهازك بكل سهولة بترددها الجديد 2024 على النايل سات والعرب سات

يتساءل العديد من الآباء والأمهات من جميع أنحاء الدول العربية عن التردد الجديد 2024 لقناة وناسة لولو على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات وهذا من أجل ضبطها على الجهاز الذي لديهم وتشغيلها للاطفال الصغار من أجل التعلم من المحتوى الذي تقدمه السلوك الحسن والأخلاق الحميدة لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على تردد قناة وناسة لولو الجديد 2024 على الأقمار الصناعية بالإضافة إلى بعض من المعلومات الأخرى.

تردد قناة وناسة لولو الجديد 2024 على النايل سات

هناك عدة معلومات لابد على الأشخاص إدخالها من أجل ضبط قناة وناسة لولو على القمر الصناعي نايل سات، وهذه المعلومات جاءت على النحو التالي:

التردد: 11430

معدل الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: عمودي

الجودة: HD

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

تردد قناة وناسة لولو الجديد 2024 على العرب سات

تعد قناة وناسة لولو من القنوات الموجودة على القمر الصناعي عرب سات حيث يستطيع الأشخاص تشغيلها على هذا القمر بكل بساطة وذلك عن طريق إدراج المعلومات التالية:

التردد: 11390

معدل الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

أبرز مميزات قناة وناسة لولو

جاءت قائمة المميزات التي تتميز بها قناة وناسة لولو على النحو التالي: