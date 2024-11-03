كيفية الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الثالث 2024 عبر موقع وزارة التربية وموقع نتائجنا بسهولة

يواصل العديد من طلاب وطالبات الثالث المتوسط في العراق البحث عن نتائج الدور الثالث لعام 2024، خاصةً أولئك الذين يسعون لتحسين درجاتهم، من جانبها حرصت وزارة التربية العراقية على تسهيل عرض النتائج وإتاحتها بشكل سريع، وللحصول على النتائج، يمكن للطلاب زيارة موقع الوزارة واتباع خطوات بسيطة تشمل تسجيل الدخول، اختيار المحافظة، وإدخال الرقم الامتحاني للحصول على كشوف الدرجات.

خطوات استخراج نتائج الثالث المتوسط من موقع وزارة التربية العراقية

تقدم الوزارة خطوات سهلة للاستعلام عن النتائج، وتشمل:

زيارة موقع وزارة التربية العراقية حيث يتم الدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة، مما يضمن الحصول على النتائج من مصدر موثوق.

بعد الدخول إلى الموقع، يجب الضغط على زر “تسجيل الدخول” للوصول إلى صفحة عرض النتائج.

ينبغي على الطالب تحديد المحافظة التي يتبعها، لتسهيل عملية البحث في قواعد البيانات الخاصة بالوزارة.

بعد تحديد المحافظة، يتم إدخال الرقم الامتحاني الخاص بالطالب؛ هذه الخطوة ضرورية لعرض النتيجة الخاصة به.

بعد إكمال الخطوات السابقة، يمكن للطالب استخراج كشف درجاته بالتفصيل.

كيفية الحصول على نتائج الثالث المتوسط عبر موقع نتائجنا

إلى جانب موقع الوزارة، يوفر موقع نتائجنا إمكانية الاطلاع على نتائج الثالث المتوسط للدور الثالث، وذلك عبر خطوات بسيطة:

يتم التوجه إلى الموقع الإلكتروني لموقع نتائجنا مباشرة.

يختار الطالب الصف الذي يرغب في الاستعلام عنه، في هذه الحالة الثالث المتوسط.

يدخل الطالب البيانات الأساسية المطلوبة، مثل الاسم ورقم الامتحاني.

بعد إتمام الخطوات، يتم عرض تفاصيل الدرجات الخاصة بكل مادة.