هتوفري معانا فلوس كتير.. طريقة عمل كريم أساس طبيعي في البيت  لتوحيد لون البشرة وإخفاء عيوبها هينورك

يعد استخدام كريم الأساس هو أمر روتيني لجميع الفتيات والسيدات بشكل يومي لأن كريم الأساس يعمل على توحيد لون البشرة ومن خلاله يمكن تغطية أي بقع أو اسمرار قد يكون موجود على الجلد، بالإضافة إلى آثار حب الشباب ولكن الكريمات التجميلية لا يفضل استخدامها لفترة طويلة من الوقت لذلك لما لا يتم عمل كريم اساس طبيعي في البيت، وسوف يمنح البشرة نضارة وحيوية ويساهم في تبييضها، ويعمل أيضاً معالجة كافة عيوبها تابعونا لمزيد من التفاصيل لأفضل طريقة لتحضيره.

كريم أساس طبيعي من النشا

يعد النشا من العناصر الطبيعيه التي لها نتائج ممتازة في جميع وصفات البشره وهو العنصر الأساسي في عمل كريم الأساس الذي سوف نقوم بتحضيره بالاضافة إلى باقي المكونات الاخرى كالتالي:

مقدار 2 ملعقة من الفازلين.

مقدار 3 ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

مقدار ½ ملعقة من الكاكاو الخام.

مقدار ½ ملعقة كبيرة من زيت اللافندر.

مقدار ملعقة صغيرة من الدقيق الأبيض.

طريقة تحضير كريم أساس طبيعي من النشا

من أجل تجهيز كريم اساس الطبيعي علينا فقط المرور بهذه الخطوات على الترتيب: