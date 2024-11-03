هتوفري معانا فلوس كتير.. طريقة عمل كريم أساس طبيعي في البيت  لتوحيد لون البشرة وإخفاء عيوبها هينورك

يعد استخدام كريم الأساس هو أمر روتيني لجميع الفتيات والسيدات بشكل يومي لأن كريم الأساس يعمل على توحيد لون البشرة ومن خلاله يمكن تغطية أي بقع أو اسمرار قد يكون موجود على الجلد، بالإضافة إلى آثار حب الشباب ولكن الكريمات التجميلية لا يفضل استخدامها لفترة طويلة من الوقت لذلك لما لا يتم عمل كريم اساس طبيعي في البيت، وسوف يمنح البشرة نضارة وحيوية ويساهم في تبييضها، ويعمل أيضاً معالجة كافة عيوبها تابعونا لمزيد من التفاصيل لأفضل طريقة لتحضيره.
كريم أساس طبيعي من النشا
يعد النشا من العناصر الطبيعيه التي لها نتائج ممتازة في جميع وصفات البشره وهو العنصر الأساسي في عمل كريم الأساس الذي سوف نقوم بتحضيره بالاضافة إلى باقي المكونات الاخرى كالتالي:
- مقدار 2 ملعقة من الفازلين.
- مقدار 3 ملعقة كبيرة من نشا الذرة.
- مقدار ½ ملعقة من الكاكاو الخام.
- مقدار ½ ملعقة كبيرة من زيت اللافندر.
- مقدار ملعقة صغيرة من الدقيق الأبيض.
طريقة تحضير كريم أساس طبيعي من النشا
من أجل تجهيز كريم اساس الطبيعي علينا فقط المرور بهذه الخطوات على الترتيب:
- أولا يتم إحضار وعاء صغير يوضع فيه الفازلين وبعد ذلك يتم وضعه في المايكرويف لمدة خمس ثواني حتى يتم إذابته.
- ثانيا يتم وضع المكونات الجافة من النشا والكاكاو والدقيق على الفازلين وبعد ذلك يتم تقليب هذه المكونات جيداً حتى تمتزج تماما ويختفي أثر العناصر في الفازلين.
- ثالثا يتم اضافة زيت اللافندر ويعاد تقليب المكونات معا وبذلك نكون قد قمنا بإعداد كريم الاساس.
- رابعا يتم إحضار أي علبه كريم أساس قديمة أو علبة نظيفة مصنوعة من الزجاج ويحفظ فيها كريم الأساس الذي قمنا بتحضيره.
- أخيرا يتم استخدامه بالشكل المعتاد لكريمات الأساس التجميلية ومع الوقت سوف يعمل على تبييض البشرة تماما.