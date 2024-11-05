“للطلبة الجزائريين”.. التعليم الجزائرية تعلن قرار هــام لجميع طلاب وطالبات كليات الطب في الجزائر 2024.. متى موعد التنفيذ؟

كمال بداري وزير التعليم العالي والبحث العلمي ودولة الجزائر قد قام بتوضيح العديد من الإجراءات التي سوف يتم اتخذها، حيث إن جميع هذه الإجراءات والقرارات يكون هدفها الأساسي هو مصلحة الطلاب وخاصة طلاب كليات الطب في جميع محافظات الجزائر، لكي يستطيعوا متابعة دراستهم بشكل منتظم، حيث قد كان هناك لقاء مع الوزير ومجموعة من طلاب التخصصات الطبية، وذلك حدث في أكتوبر الماضي لمساعدتهم في التعليم وتطوير مهاراتهم، وفيما يلي سوف نوضح لكم جميع التفاصيل الخاصة بجميع هذه الإجراءات لهذا تابعوا معنا الآن.

قرارات دعم طلاب الطب في الجزائر 2024

هناك العديد من الإجراءات التي تم توضيحها من قبل وزير التعليم العالي بدولة الجزائر وأيضا بعض التعليمات التي يجب تنفيذها من قبل المؤسسات الجامعية، ومن ضمن هذه القرارات التالي:

سوف يتم بدء تفعيل التعويضات المالية لجميع طلاب الطب في السنة النهائية، وهذه التعويضات تكون عن التدريب العملي والميداني داخل المستشفيات.

التعويضات المالية للطلاب ستكون بقيمة 500 دينار جزائري يتم صرفهم بشكل يومي.

توفير حقائب المستلزمات الأكاديمية الأساسية لطلاب السنه الثالثة، ولكن هذا الإجراء لطلاب كلية طب الأسنان فقط وليس جميع التخصصات.

متى تبدأ تنفيذ إجراءات دعم طلاب الطب في الجزائر 2024

الوزارة قامت بتوضيح أنه سوف يتم تنفيذ جميع هذه الإجراءات والقرارات التي تم اتخاذها في مصلحة طلاب الطب بدولة الجزائر خلال شهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2024، وقامت الوزارة بالتأكيد أيضا على أنه سوف يتم التفاعل بشكل ايجابي مع جميع مطالب الطلاب، وسوف تتم مشاركتهم وذلك لكي يحصلوا على تفاعلات جيدة مما يؤثر بشكل مباشر على مستواهم المهني والتعليمي، ولكن يجب بالفعل أن يلتزموا بحضور محاضرتهم ودرسهم بانتظام لكي تكتمل المنظومة التعليمية بشكل جيد وصحيح.