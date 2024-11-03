MLAZEMNA موقع نتائجنا للاستعلام عن نتائج الامتحانات بالعراق 2024 السادس الاعدادي دور 3 والثالث متوسط

موقع نتائجنا للاستعلام عن نتائج الامتحانات بالعراق 2024 يتم البحث عنه بشكل كبير من قبل الطلاب وأولياء أمورهم، حيث تعد هذه النتائج نقطه هامة وحاسمة في بناء مسيرتهم التعليمية وتحديد مستقبلهم الأكاديمي، وقد أعلنت وزارة التربية العراقية عن مجهوداتها في توفير منصة نتائجنا الإلكترونية وأيضًا من خلال الموقع الرسمي الخاص بها لكي يستعلم الطلبة والطالبات من خلاله عن نتائجهم بكل سهولة ويسر.

موقع نتائجنا للاستعلام عن نتائج الامتحانات بالعراق 2024

وزارة التربية العراقية تخصص موقع نتائجنا للاستعلام عن نتائج الامتحانات بالعراق 2024، حيث تعلن الوزارة عن استمرار عمليات التصحيح ورصد الدرجات ومراجعتها بشكل دقيق على وجه السرعة، حتى يتمكن الطلاب من استخراج نتائج الثالث متوسط والسادس الاعدادي لمعرفة مستقبلهم وإمكانية التقدم للجامعات العراقية التي يرغبوا في الالتحاق بها وذلك من خلال موقع نتائجنا، ونوضح فيما يلي طريقة الاستعلام عن النتائج باتباع الخطوات التالية:

عليك أولًا التوجه إلى موقع ملازمنا الوزاري.

ثم قم باختيار نتائج السادس الاعدادي 2024 الدور الثالث

ثم عليك تحديد المحافظة التابع لها الطالب.

بعدها سوف يظهر ملف النتائج بصيغة PDF قم بتحميله.

ثم قم بالبحث داخل الملف عن اسم الطالب أو الرقم الامتحاني.

ويعد موقع نتائجنا إحدى المواقع الهامة الذي يمكن من خلاله استخراج النتائج بشكل سهل وسريع، حيث يلجأ الطلاب إليه في مراحل تعليمية مختلفة مثل الثالث المتوسط والسادس الإعدادي والسادس الإبتدائي في الدور الأول والثاني والثالث، وكذلك الاستعلام عن نتائج القبول المركزي في العراق.

الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي 2024 الدور الثالث

استعلم عن نتائج سادس اعدادي دور ثالث من خلال الموقع الرسمي للوزارة باتباع الخطوات التالية:

قم بالتوجه إلى موقع وزارة التربية العراقية.

أو رابط موقع نتائجنا.

ثم قم باختيار قسم النتائج أو الخدمات الإلكترونية.

ثم قم بالضغط على نتائج الثالث متوسط 2024 دور ثالث.

ثم عليك كتابة اسمك والرقم الامتحاني ثم قم باختيار المحافظة.

بعدها عليك بالضغط على زر بحث لكي يتم عرض النتيجة أمامك.

حيث من المفترض أن تنتهي الامتحانات الخاصة بهذه المرحلة يوم 6 من شهر نوفمبر الجاري، لتبدأ بعدها عملية تصحيح أوراق الامتحانات ومراجعة الدرجات.

نتائج القبول المركزي 2025 في العراق

يمكن الاستعلام عن نتائج القبول المركزي في جميع الجامعات العراقية عن طريق رابط موقع نتائجنا، حيث يمكن ذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية..