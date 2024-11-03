“دمك خفيف”.. اظبط تردد قناة كراميش الجديد 2024 KARAMISH اخر تحديث واسمع اغاني الاطفال طوال اليوم

يعد تردد قناة كراميش الجديد 2024 واحدة من أشهر وأقدم قنوات الاطفال على جميع الاقمار الصناعية، إذ تقدم القناة مجموعة من الاغاني الجميلة التي يحبها الاطفال على مدار الساعة دون انقطاع أو توقف، كما تتميز بأنها تقدم محتوى يجمع بين الترفيه والتعليم بأسلوب سلس وبسيطة يستوعبه عقل الطفل، حيث أن محتوى القناة موجه إلى الصغار من خلال مجموعة متنوعة من البرامج التعليمية والتربوية التي تتناسب مع العادات والتقاليد التي تتناسب مع المجتمع الشرقي، واليكم طريقة استقبال تردد قناة كراميش الجديد 2024 على جهاز الريسيفر الخاص بك.

تردد قناة كراميش الجديد 2024

ودائما ما يهدف تردد قناة كراميش الجديد 2024 إلى تزويد عقل الطفل بالمعلومات في شتى المجالات من خلال أسلوب عرض مبتكر يجذب انتباههم، مما يجعل تجربة المشاهدة ممتعة ولا تسبب لهم الملل بفضل ما يتعلمونه من أشياء مفيدة مثل:”أسماء الحيوانات واصواتها، اسماء المهن، الحروف والارقام باللغة العربية والانجليزية أيضا،…”، ودائما ما تسعى الادارة إلى تحسين ما يعرض عبر شاشة القناة وبالتالي فأنها تقوم بتحديث تردد بشكل دوري مما يجعل الاباء والامهات يبحثون عنه حرصًا منهم على متابعة البرامج التعليمية التي تقدمها لأطفالهم، واليكم طريقة استقبال تردد قناة كراميش الجديد 2024 على نايل سات وعرب سات:

تردد قناة كراميش 2024 على نايل سات:

الاستقطاب أفقي.

جودة عالية HD.

التردد هو 11315.

معدل الترميز 27500.

القمر الصناعي نايل سات.

بالنسبة لمعامل تصحيح الخطأ فهو 5/6.

تردد قناة كراميش 2024 على عرب سات:

الاستقطاب: عموديًا.

الجودة أيضًا HD.

التردد هو 11310.

معدل الترميز 27500.

القمر الصناعي عرب سات.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

كيفية ضبط تردد قناة كراميش الجديد 2024

أما عن كيفية ضبط تردد قناة كراميش الجديد 2024 فأن هذا الأمر بسيط جدا، إذ أنه بعد تحديث ترددات القناة، يرغب الكثيرون في ضبطها على أجهزة الاستقبال الخاصة بهم، وإليكم الخطوات لاستقبال القناة:

قم بالدخول إلى زر MENU الموجود في الريموت.

أدخل إلى قسم التركيب الهوائي.

انتقل إلى “الإعدادات” الافتراضية.

اختر “إعدادات التردد”.

اختر القمر الصناعي المناسب لجهازك.

أدخل بيانات القناة بدقة.

اضغط على “البحث الآن” ليتم استقبال القناة.

يوميا يحقق تردد قناة كراميش الجديد 2024 نسبة مشاهدة عالية جدا، إذ تعد من القنوات المفضلة لدى الصغار والتي تقوم بعرض اغاني واناشيد طفولية على مدار الساعة دون انقطاع.