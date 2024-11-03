ما شروط حج الإنابة والتطعيمات المطلوبة لمواطني سلطنة عمان بعد الإعلان رسمياً عن فتح التسجيل بموسم 1446؟ 

كشفت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بسلطنة عمان عن أن يوم الاثنين الموافق الرابع من نوفمبر الجاري للعام 2024 سيتم فتح باب التسجيل بموسم الحج للعام الهجري 1446، وذلك للمواطنين والمقيمين، وسيمتد التسجيل حتى 17 نوفمبر بشرط ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عام ميلادي، كما أوضحت أن حصة السلطنة هذا العام تبلغ 14 ألف حاج\ة، كما أهابت بعدم التسجيل خارج الرابط الإلكتروني الخاص.

التسجيل بموسم الحج 1446 عمان

أعلنت وزارة الأوقاف العمانية أن التسجيل بموسم الحج 1446 يتم عن طريق ثلاث طرق مباشرة، وهي وفق لما يلي:

التسجيل بإدخال الرقم المدني.

أو التسجيل عن طريق البطاقة الشخصية.

كما يمكن التسجيل برقم الهاتف المحمول، في حال كانت بطاقة الهاتف مدعمة بنظام التصديق الإلكتروني “pki”.

كما يتم التسجيل عبر نظام التسجيل الإلكتروني لحجاج سلطنة عمان.

قنوات التواصل مع وزارة الأوقاف العمانية

نبهت وزارة الأوقاف إلى أنه يحظر على شركات الحج التدخل لتسجيل الراغبين في أداء مناسك الحج، كما أتاحت طلب الدعم والاستفسار، ويتم ذلك عبر الخط الساخن على الرقم 80008008، كما يمكن تقديم بلاغ في النظام الإلكتروني عبر الرابط التالي:

Www.hajj.om/contact

حج الإنابة 1446 عمان

كما أكدت وزارة الأوقاف بسلطنة عمان على ضرورة أن يلتزم مقدم طلب حج الإنابة عن شخص متوفى، اتباع ما يلي: