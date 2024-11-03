وزارة التربية والتعليم السودانية تعلن موعد امتحانات الشهادة السودانية 2024 بعد التعديل وكيفية التسجيل بها

يتساءل عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور حول موعد امتحان الشهادة السودانية لعام 2024/2025، نظرًا لتأجيله عدة مرات نتيجة للظروف الاقتصادية في البلاد، وتعتبر هذه الامتحانات حدثًا هامًا يحدد مستقبل الطلاب التعليمي، وقد قامت وزارة التربية والتعليم في الخرطوم بالإعلان عن الموعد الرسمي للامتحانات، ومن خلال فقرات هذا المقال سنتعرف على موعد امتحان الشهادة السودانية لعام 2024/2025، فتابعونا للتفاصيل.

كيفية التسجيل في امتحانات الشهادة السودانية 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم السودانية عن الرابط الخاص بالتسجيل في امتحانات الشهادة السودانية، والتي تم تأجيلها في العام 2023، ويمكن التسجيل من خلال الخطوات التالية:

في البداية قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم السودانية.

يلزم تسجيل الدخول بإدخال بياناتك الشخصية، وتحديد الولاية التي تنتمي إليها.

ثم ملء كافة المعلومات المطلوبة، بما في ذلك إدخال رقم الهوية الوطنية واسم العائلة في الحقول المناسبة بدقة.

يلي ذلك التأكد من صحة البيانات قبل المتابعة.

بعدها قم بإرفاق المستندات والأوراق المطلوبة.

في النهاية قم بالضغط على خيار “حفظ البيانات” لإكمال التسجيل.

ما هو موعد امتحان الشهادة السودانية 2024 / 2025؟

أعلنت وزارة التربية والتعليم السودانية عن موعد امتحانات الشهادة السودانية للعام الدراسي 2024/2025، وأكدت على أن الامتحانات ستنطلق ابتداءً من يوم 28 ديسمبر 2025 لعام 2023، بينما من المتوقع أن تبدأ امتحانات عام 2024 في فبراير المقبل، وأشارت الوزارة إلى أن أكثر من 20,000 طالب قد سجلوا لأداء هذه الامتحانات، ونوهت الوزارة على استعدادها التام لأن تتم الامتحانات وسط بيئة آمنه للطلاب.