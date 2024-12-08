تعالو انضموا إلينا في عمو يزيد.. أجدد أغاني مميزة للأطفال عبر استقبال تردد قناة عمو يزيد

تحرص العديد من الأسر في مختلف الدول على البحث عن تردد قناة عمو يزيد 2024 لإضافتها إلى أجهزة الاستقبال، ليتمكن أطفالهم من متابعة المحتويات الترفيهية والتعليمية التي تبثها القناة عبر الأقمار الصناعية، تقدم قناة عمو يزيد محتوى متنوعا وجذابًا يلائم اهتمامات الأطفال، ويهدف إلى ترسيخ القيم السليمة وتوجيههم نحو سلوكيات إيجابية فيما يلي نوضح تردد قناة عمو يزيد 2024 وكيفية ضبطها على جهاز الاستقبال.

تردد قناة عمو يزيد الجديد

تستهدف القناة الأطفال في العالم العربي من خلال محتوى مقدم باللغة العربية الفصحى، مما يسهم في غرس القيم وتعزيز الانتماء وتركز القناة على تنمية الصفات الإيجابية والتعاون. إليكم التردد الجديد على عرب سات:

التردد: 10923

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الاستقطاب: عمودي

الجودة: HD

تردد قناة عمو يزيد على النايل سات 2024

التردد: 10922

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

خطوات استقبال التردد الجديد لقناة عمو يزيد 2024

تقدم القناة برامج متنوعة تلائم مختلف الفئات العمرية توقفت القناة لفترة لإجراء تحسينات على جودة البث وتحديث محتواها لضبط التردد الجديد، اتبع الخطوات التالية:

افتح قائمة الإعدادات بجهاز التحكم عن بُعد. اختر “التركيب اليدوي” أو “التثبيت اليدوي”. حدد القمر الصناعي المناسب. أدخل تفاصيل التردد بدقة مثل معدل الترميز ونوع الاستقطاب ومعامل تصحيح الخطأ. اضغط على “بحث”، ثم احفظ القناة بعد ظهورها لبدء مشاهدة برامجها الممتعة.

تعتبر قناة عمو يزيد من اامن القنوات على اطفالانا لهذا يتم البحث عنه بشكل دائم عن طريق الاباء والامهات وهذا المقال وضح اغلبية المعلومات عن القناة.