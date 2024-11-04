“هُنــــا 𝐀𝐀𝐃𝐋 𝟑“ وزارة السكن والعمران تُعلـــن الحالات المستبعدة من سكنات عدل 3 وشروط التسجيل inscription aadl dz

أعلنت وزارة السكن والعمران بالجزائر عن الحالات المستبعدة من سكنات عدل 3 وهذا ما يبحث عنه عدد كبير من المواطنين سوف نقدم لكم كافة التفاصيل من خلال مقالنا اليوم، الجدير بالذكر أن سكنات عدل هي عبارة عن وحدات سكنية ذات أسعار مخفضة وذلك مقارنة بأسعار السكنات بالخارج ويتم منحها لمتوسطي الدخل وأصحاب الدخل المنخفض وذلك من أجل توفير سكن مستقر لهم ويتم تسديد قيمة الوحدة على شكل أقساط شهرية وذلك من أجل تخفيف الأعباء الاقتصادية عليهم، ولكن يجب العلم أن هذا يتم وفق مجموعة من الضوابط.

الحالات المستبعدة من سكنات عدل 3

يوجد عدد من الأشخاص الذين لا يمكن لهم التقديم على سكنات عدل 3 ومنهم:

الأشخاص الذين لديهم قطع أراضي سكنية.

الطلاب الجامعيين وذلك لأن الدولة قامت بتوفير هذا البرنامج لمحدودي الدخل والعاملين.

الأشخاص الذين رواتبهم أقل من 24 ألف دينار.

رابط الاستعلام عن سكنات عدل 3

يمكن للمتقدمين على سكنات عدل 3 الاستعلام عن حالة الطلب الخاص بهم وهذا من خلال اتباع الخطوات الآتية:

قم بالدخول على موقع وكالة عدل. انقر على زر تسجيل الدخول وقم بكتابة البيانات المطلوبة. بعد ذلك قم بالدخول على خيار الاستعلام عن حالة الطلب. قم بكتابة رقم التسجيل الخاص بك. انقر على زر عرض النتيجة وسوف يظهر لك حالة طلبك سواء بالقبول أو الرفض.

شروط التقديم في سكنات عدل 3