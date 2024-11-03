5000,000 دينار فأكثر للموظفين والمتقاعدين عبر مصرف الرافدين بالتقسيط الميسر بالشروط والضوابط المطلوبة

في الفترة الحالية مصرف الرافدين وفر للموظفين والمتقاعدين في دولة العراق خدمة الحصول على سلفة تبدأ من 5000,000 دينار عراقي حتى 25000,000 دينار عراقي لذلك سوف نوضح لكم اليوم جميع الشروط والأحكام الواجبة للحصول على برنامج سلفة من المصرف كذلك سوف نشرح لكم أهم المميزات التمويلية المتاحة للأفراد عند طلب السلفة في عموم العراق.

ما هي شروط الحصول على سلفة مصرف الرافدين

مصرف الرافدين أتاح للموظفين والمتقاعدين سلفة تتميز بالحصول عليها من خلال الماستر كارد لذلك يرغب العديد التعرف على جميع الشروط والأحكام الواجبة للحصول على سلفة المصرف كما يلي بكل التفاصيل المتاحة لدينا الفترة الحالية:

للتقديم على مصرف الرافدين يجب أن يكون المتقدمين من حاملي الجنسية العراقية.

يشترط أن يكون لديهم دخل شهري يزيد عن قيمة السلفة حيث لابد أن يكون الدخل يساوي القسط مع الفائدة معاً.

يجب على المتقدمين تقديم إثبات جهة العمل في القطاع الحكومي أو الخاص في دولة العراق لمدة لا تقل عن 24 شهرًا.

كما يجب ألا يزيد سن المتقدمين 73 عامًا للموافقة على تمويل من خلال مصرف الرافدين.

كذلك لابد من تحويل الراتب الشهري إلى مصرف الرافدين عند طلب سلفة مصرف الرافدين.

المزايا التمويلية عند طلب سلفة مصرف الرافدين