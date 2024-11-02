“دا ميدو” اضبط تردد قناة وناسة الجديد للأطفال Wanasa TV عبر نايل سات وعربسات

تتجه العائلات في الوطن العربي للبحث عن قنوات آمنة تقدم محتوى مميز للأطفال يجمع بين الترفيه والتعليم، وقد أصبحت قناة وناسة للأطفال من القنوات المميزة التي أثرت قلوب ملايين الأطفال وأسرهم ويميز قناة وناسة دمجها بين المتعة والفائدة، حيث تقدم برامج تعمل على تطوير مهارات الأطفال وتحسين قدراتهم الثقافية والعقلية.

تردد قناة وناسة للأطفال

تهتم قناة وناسة اهتماماً كبيراً بتنمية قدرات الأطفال على مختلف الأصعدة، حيث تبث مجموعة من الأغاني والأناشيد التي تساعد في تحسين مستوى الذكاء وإثراء المعرفة. تعرض القناة محتوى تربوي يسهم في تحسين الفهم وزيادة التواصل لدى الطفل، وفي ما يلي، نقدم لكم أحدث ترددات قناة وناسة على القمرين عرب سات ونايل سات:

نايل سات

التردد: 11470

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: SD

عرب سات

التردد: 11270

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

كيفية ضبط قناة وناسة للأطفال

يمكنك بسهولة ضبط تردد قناة وناسة لأطفالك، باتباع هذه الخطوات البسيطة التي تجعلهم يتمتعون بمحتوى القناة مباشرة على جهاز التلفاز.

في البداية، قم بفتح قائمة الإعدادات واختيار خيار “التثبيت اليدوي.”

ثم اختر القمر الصناعي المطلوب، وأدخل بيانات تردد القناة واضغط على “بحث.”

بعد العثور على القناة، اضغط على “حفظ” لتصبح القناة جاهزة للعرض.

أشهر أغاني قناة وناسة للأطفال

قدمت قناة وناسة للأطفال مجموعة متميزة من الأغاني والأناشيد التي نالت شهرة واسعة بين الصغار. تحرص القناة على تقديم أغانٍ تعليمية بأسلوب ممتع وجذاب، من أشهرها: