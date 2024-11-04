متى تسقط النفقة عن الزوجة في قانون الأحوال الشخصية في العراق 2024.. اعرفها الان؟

المعاد ١٠ ل ١٢

في السنوات الأخيرة تم ارتفاع نسبة الطلاق بشكل كبير في العراق مما ترتب على ذلك إجراء بعض التغييرات في قوانين الأحوال الشخصية والأسرة داخل محكمة الأسرة في العراق، ومن هنا بدأت الكثير من السيدات بالبحث عن حالات سقوط النفقة من على الزوج في الطلاق لمعرفة طبيعة الحياة في الفترة القادمة ومصادر الدخل والإنفاق على الأبناء، واليكم تفاصيل هذا الخبر.

متى تسقط النفقة عن الزوجة في قانون الأحوال الشخصية في العراق 2024؟

يوجد عدد كبير من حالات سقوط نفقة الزوجة من على الزوج وذلك حسب قانون الأسرة في العراق، وإليكم أولى هذه الحالات:

في حالة امتناع الزوجة عن السفر مع زوجها بدون عذر أو سبب شرعي مقبول.

في حالة ارتكاب الزوجة جريمة قتل أو سرقة.

تسقط النفقة من الزوج على زوجته في حالة وقوع الزوجة في الزنا أو جريمة مخلة بالمروءة والشرف.

في حال نشوز المرأة أو بياتها خارج بيت الزوجية بدون سبب.

عند خروج الزوجة وفرارها من البيت دون سبب.

يحق للزوج منع زوجته من النفقة عند النشوز عن الاستمتاع إلى كلامه وذلك في حالة الاستمرار على هذا الأمر لمدة اربعة اشهر.

متى تحصل الزوجة على نفقة من زوجها في العراق 2024

يحق للزوجة الحصول على نفقة من زوجها قبل الطلاق وذلك في حالة عدم تصنيفها من النواشز أو ارتكابها أحد الأفعال المانعة من النفقة، أما بالنسبة للمطلقات فلا يحق لهن أخذ نفقة من أزواجهن ما دام لا يوجد أي أطفال بينهم، والنفقة تكون لحق الأطفال فقط وذلك في القانون العراقي للأسرة