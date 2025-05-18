اضبط الريسيفر.. تردد روتانا سينما الجديد 2025 هيعرضلك أفلام مش هتقدر تغمض عينيك

على الرغم من وجود عدد كبير من القنوات التي تعرض الأفلام القديمة والحديثة إلا أن قناة روتانا سينما تعد من أفضل وأشهر هذه القنوات، حيث تتميز هذه القناة بالكثير من المميزات الرائعة التي جعلتها من أكثر القنوات مشاهدة، حيث تعرض هذه القناة مجموعة متنوعة من أبرز الأفلام القديمة والحديثة التي يحبها الكثير من الأشخاص، لهذا يريد العديد من الأفراد معرفة تردد قناة روتانا سينما 2025 وهو ما سنتعرف عليه خلال السطور القادمة.
تردد قناة روتانا سينما الجديد 2025 على النايل سات
تعتبر قناة روتانا سينما من القنوات المتوفرة على القمر الصناعي نايل سات حيث يستطيع الأشخاص متابعتها على هذا القمر بكل سهولة وذلك عن طريق إدخال البيانات التالية:
- التردد: 12226
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
- معدل الاستقطاب: أفقي
- الجودة: HD
تردد قناة روتانا سينما الجديد 2025 على العرب سات
حتى يتمكن الأفراد من مشاهدة محتوى قناة روتانا سينما على القمر الصناعي عرب سات فإنه لابد عليهم من تدوين البيانات التالية:
- التردد: 11843
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
- معدل الاستقطاب: أفقي
- الجودة: HD
خطوات ضبط تردد قناة روتانا سينما على أجهزة الاستقبال
هناك عدة خطوات يجب على الأفراد تطبيقها من أجل ضبط تردد قناة روتانا سينما على أجهزة الاستقبال، وهذه الخطوات هي كما يلي:
- يتم الدخول أولا إلى القائمة الرئيسية بواسطة الريموت كونترول.
- ينقر الشخص على خانة إضافة قناة جديدة.
- يختار الشخص خيار التثبيت اليدوي أو التركيب وذلك حسب نوع جهاز الاستقبال.
- يتم تحديد القمر الصناعي المراد متابعة القناة من خلاله.
- يدخل الشخص كل من التردد، معدل الترميز، معامل تصحيح الخطأ، معدل الاستقطاب بدقة في الخانات المخصصة لذلك.
- الضغط على زر بحث حتى يتم البحث عن القناة.
- في النهاية وبعد إيجاد القناة يتم الضغط على زر حفظ حتى يتم حفظ القناة على جهاز الاستقبال وتشغيلها في أي وقت والاستمتاع بالمحتوى الذي تقدمه.