“مبـارك للجزائريين”.. فرمان الحكومة الجزائرية بزيادة الأجور قدرها 60 ألف مليار سنتيم في ميزانية العمال والموظفين لسنة 2025.. “فرحة كبيرة”

البحث يتزايد بشكل كبير للغاية في هذه الفترة وذلك بعد القرار الرسمي الذي قد جاء من رئيس الجزائر، ويوضح هذا القرار أنه سوف تتم اضافة زيادة جديدة على رواتب المواطنين العاملين في القطاعات الحكومية والمؤسسات والشركات التابعة للدولة، وذلك لكي يناسب المستوى المعيشي الخاص بهم مع الارتفاعات الكثيرة والمتتالية في الأسعار، وفيما يلي سوف نوضح لكم العديد من التفاصيل الخاصه بهذا الخبر لذلك تابعوا معنا الآن السطور القليلة القادمة.

زيادة رواتب العاملين في الجزائر 2024

من الأخبار التي يتم متابعتها باستمرار هي رواتب العاملين والمتقاعدين وذلك مع غلاء الأسعار، حيث يرغب بالفعل جميع المواطنين في تحسين المستوى المعيشي لديهم لهذا يتابعون جميع الاخبار التي تخص رواتبهم الشهرية، وخاصة إذا كانوا يعملون في القطاعات الحكوميه حيث من المعروف أن القطاعات الخاصة تكون تابعة لصاحب عمل أو شخص بعينه، وهو من يمتلك زيادة أو نقصان رواتب العاملين لديه على عكس القطاعات الحكومية، كشف الرئيس تبون أنه يعمل على مخطط زيادة الرواتب بنسبة 100%، حيث هناك العديد من الزيادات التي حدثت منذ بداية حكمه ويرغب في نهاية حكمه أن يصل لهذه النسبة.

ميزانية الأجور لعام 2025

قد تم الكشف بشكل رسمي عن مشروع قانون المالية لعام 2025، حيث ان هناك زيادة جديدة في رواتب العاملين بالدولة تقارب 10%، حيث تم تخصيص ميزانية ضخمة بخصوص هذا الأمر تقدر بحوالي 16,794 مليار دينار جزائري، وليس ذلك فقط، فمن المقرر أيضا تخصيص مبلغ اضافي وهذا المبلغ يصل نحو 60 ألف مليار سنتيم وجميع هذه الاجراءات بالفعل تصب في مصلحة المواطن وذلك لكي يحظى بالعيش بحياه كريمة ولمواكبة زيادة الأسعار والتأثير الاقتصادي الموجود في الفترة الحالية.