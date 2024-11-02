أروع وأجمل أغاني كرتونية للفواكه والخضروات .. تردد قناة طيور بيبي الجديد 2024 تابع 24 ساعة اناشيد

تردد قناة طيور بيبي الجديد 2024 يتم البحث عنه باستمرار على جوجل من قبل أولياء أمور الصغار، وذلك بعد أن قامت القناة بالإعلان عن توفير تردد جديد لكي يتمكن المشاهدين من متابعتها بجودة ممتازة ونقية في الصوت والصورة، وتعد من أشهر القنوات التي نالت إعجاب الجميع، حيث تقوم بعرض الأغاني والأناشيد التي يفضلونها ويستمتعون بمشاهدتها، كما أنها تعتبر من القنوات الرائدة التي تقدم البرامج التعليمية تساعد الأطفال في تعلم واكتساب مهارات جديدة تنمي عقولهم.

تردد قناة طيور بيبي الجديد 2024

يرغب الآباء والأمهات في معرفة تردد قناة طيور بيبي الجديد 2024، حتى يتمكنوا من تقديم أفضل محتوى آمن وجيد لصغارهم حتى يشعروا بحالة من الإطمئنان عليهم أثناء مشاهدة المحتوى الذي تعرضه القناة، ولذلك نعرض لكم في السطور التالية الترددات الجديدة على الاقمار الصناعية المختلفة والتي جاءت كالتالي:

التردد الجديد عبر القمر الصناعي النايل سات هو:

التردد الجديد هو: 11393.

معدل الاستقطاب هو: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ هو: 3/4.

ومعدل الترميز الخاص بالقناة هو: 27500.

الجودة هي: HD.

ويمكنكم مشاهدة القناة أيضًا على القمر الصناعي العرب سات والذي جاء كالآتي:

التردد الجديد: 11310.

معدل الاستقطاب هو: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ هو: 2/3.

معدل الترميز القناة هو: 30000.

الجودة هي: HD.

طريقة تثبيت تردد قناة طيور بيبي على الرسيفر

عرضنا لكم في السطور السابقة تردد قناة طيور بيبي الجديد 2024، والآن سوف نبين لكم الخطوات بالتفصيل التي يستطيع الآباء والأمهات من خلالها تنزيل القناة بطريقة سهلة وهي كما يلي:

عليك أولًا باستخدام الريموت كنترول والضغط على زر “Menu” أو “القائمة”.

ثم قم باختيار تركيب أو تثبيت يدوي ثم اذهب إلى قائمة الترددات أو تثبيت تردد جديد.

عليك اختيار القمر الصناعي الذي تريد تنزيل القناة عليه سواء النايل سات أو العرب سات.

بعد ذلك عليك كتابة بيانات التردد الجديد الخاص بالقناة.

قم بالضغط على زر بحث وانتظر لعدة دقائق ليقوم جهازك بالبحث عن القناة.

وأخيرًا سوف تظهر أمامك القناة في قائمة قنواتك المفضلة ثم قم بالضغط على حفظ لكي يتم تنزيل القناة على الفور.

والان تجد القناه على جهاز الاستقبال الخاص بك حيث أن هذا التردد يتم تحديثه كل فتره من اجل استقبال القناه بجوده عاليه على مستوى الصوت والصوره، لذلك يبحث جميع الاباء والامهات عن بيانات التردد الجديده التي يمكن عن طريقها استقبال القناه مره أخرى وذلك من اجل مشاهده جميع البرامج التي تقدمها.