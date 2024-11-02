أقوى احداث حماسية مميزة .. موعد مسلسل قيامة عثمان الحلقة 169 عبر قناة الفجر الجزائرية وAtv

تزايدت معدلات البحث عن موعد مسلسل قيامة عثمان الحلقة 169 خلال الساعات الراهنة وخاصة بعد الحلقات الأخيرة من هذا المسلسل الذي تضمنت أحداث مثيرة ، ولهذا ترقب العديد من الجماهير هذه الحلقة، والجدير بالذكر أن هذا المسلسل يعد من أهم المسلسلات التركية التاريخية التي استقطبت قطاع كبير من الجماهير من جميع أنحاء العالم العربي حيث حققت أعلى نسب مشاهدة مقارنة بالمسلسلات الأخرى، ولهذا سوف نكشف عبر السطور القادمة موعد عرض تلك الحلقة مترجمة، بالإضافة إلى أبرز القنوات الناقلة له كل أسبوع.

موعد مسلسل قيامة عثمان الحلقة 169

يترقب الملايين من محبي هذا المسلسل موعد مسلسل قيامة عثمان الحلقة 169وذلك لأن هذا المسلسل يدور حول قصة تأسيس الدولة العثمانية والصعوبات التي واجهها القائد عثمان بن أرطغرل للحفاظ على استمرارية الدولة وعدم انهيارها.

ويتم عرضه مرة واحدة أسبوعيًا على قناة ATV التركية كل يوم أربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، والتاسعة مساءً بتوقيت سلطنة عمان وأبوظبي والإمارات.

كما يمكن للمشاهدين متابعته باللغة العربية على قناة الفجر الجزائرية يوم الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية والعاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

تردد القنوات الناقلة مسلسل قيامة عثمان الحلقة 169

بعد أن أوضحنا كافة التفاصيل عن موعد مسلسل قيامة عثمان الحلقة 169، نتطرق إلى تردد القنوات الناقلة حيث يتم نقله عبر قناة الفجر الجزائرية، بالإضافة إلى قناة ATV التركية، ويمكن ذلك من خلال الآتي:

التردد: 10796.

معدل الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

وبينما تردد قناة الفجر الناقلة لمسلسل قيامة عثمان يكون من خلال إدخال البيانات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الاستقطاب: أفقي.

التردد.: 12034.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

يترقب الملايين الان عرض الحلقه رقم 169 من مسلسل المؤسس عثمان وذلك بعد انتهاء الحلقه 168 الاسبوع الماضي، حيث تم عرض الحلقه يوم الخميس مترجمه اللغه العربيه عبر شاشه قناه الفجر الجزائريه وبعد انتهائها أخذ الكثير من محبي هذا المسلسل يبحثون عن موعد عرض الحلقه الجديده.