لا تفوتوا أجمل أفلام الكرتون المدبلجه .. ترددات قنوات الاطفال الجديدة 2024 “وناسة – توم وجيري ـ ميكي – بطوط”

تصدرت ترددات قنوات الاطفال الجديدة 2024 نايل سات محركات البحث الاجتماعي خلال وقتنا الحالي وذلك بعد أن قامت إدارة القنوات بتغيير بعض تردداتها بهدف تحسين جودة البث للأطفال، والجدير بالذكر أنها هذه القنوات اهتمت بتقديم محتوى ترفيهي وتعليمي للأطفال، وفي هذا السياق سوف نكشف عن أبرز ترددات هذه القنوات .

ترددات قنوات الاطفال الجديدة 2024 نايل سات

يمكن تنزيل ترددات قنوات الاطفال الجديدة والتي يمكن توضيحها على النحو التالي:

تردد قناة طيور الجنة

إذا رغبت في الاستفادة من محتوى طيور الجنة المميز، فقم بإدخال البيانات التالية :

التردد: 11310.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة طيور بيبي

يمكن الاستمتاع بمحتوى قناة طيور بيبي من خلال إدخال المعلومات التالية:

التردد: 11393.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة توم وجيري

تميزت هذه القناة بأعلى جودة للصوت والصورة من خلال إدخال المعلومات التالية:

التردد: 11355.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة بطوط

يمكن تنزيل تردد قناة بطوط من خلال إدخال البيانات التالية:

التردد: 11594

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

الجودة: HD

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة كرتون نتورك

تعد هذه القناة من أشهر القنوات الجديدة المخصصة للأطفال، ويمكن تنزيلها من خلال إدخال المعلومات الجديدة، وهي:

التردد: 12226

الاستقطاب: رأسي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة كوكي

وقامت قناة كوكي بتغيير تردداتها حيث يمكن للجميع الاستفادة من محتواها المميز من خلال إدخال المعلومات الخاصة بالتردد، وهي:

التردد: 11602

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD.

تردد قناة ميكي

أقبل عدد كبير من أولياء الأمور على تنزيل تردد قناة ميكي من خلال إدخال البيانات التالية:

التردد: 11528

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: أفقي.

الجودة: HD.

تردد قناة وناسة الجديد 2024

التردد: 11430

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

القمر الصناعي نايل سات.

تعد من أهم قنوات الاطفال التي يرغب الكثير من الآباء والأمهات في تنزيلها على أجهزة الاستقبال الخاصة بهم وتحديث التردد الخاص بها والذي تم تغييره في الأشهر الأخيرة.

تعرض هذه القنوات الكثير من افلام الكرتون المدبلجه الشهيره التي يعشقها الكثير من الاطفال في مختلف أنحاء العالم العربي، حيث أنه عندما يشعر الطفل بالملل يتجه الى مشاهده هذه الافلام وكذلك الاغاني التعليميه التي تجعله يشعر بالتسليه إلى جانب تعلم أشياء جديده لم يكن يعرفها من قبل.