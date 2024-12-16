حقيقة الزيادة المرتقبة بـ5000 دينار جزائري لجميع المتقاعدين!!.. الوزارة تكشف حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين

مسألة حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر موضوع هام يتصدر اهتمامات الكثير من المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تواجهها البلاد، انتشرت مؤخرا أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بزيادة مرتقبة تقدر بـ5000 دينار جزائري لجميع المتقاعدين، ما أثار تساؤلات واسعة حول مدى صحة هذه المعلومات.

حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر

وزارة المالية الجزائرية نفت بشكل رسمي هذه الأخبار حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر مؤكدة أن الرواتب ستصرف في يناير 2025 كما هي دون أي زيادات، ورغم ذلك، أشارت الوزارة إلى وجود دراسة جارية لبحث إمكانية تطبيق زيادات مستقبلية تهدف لدعم المتقاعدين وتحسين مستواهم المعيشي.

موعد صرف رواتب المتقاعدين في الجزائر لشهر يناير 2025 هو بداية الشهر الميلادي، أي في 1 يناير 2025، إذا صادف هذا اليوم عطلة رسمية، يتم تعديل موعد الصرف بالتقديم أو التأخير حسب الترتيبات الرسمية، الرواتب تصرف وفق النظام المعتاد من خلال مكاتب البريد أو الحسابات البنكية المعتمدة للمتقاعدين

الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في الجزائر

للاستعلام عن حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر يمكن للمتقاعدين استخدام المنصة الرقمية التي أطلقها الصندوق الوطني للتقاعد عبر الرابط reval.cnr.dz، هذه المنصة تتيح الاطلاع على قيمة الزيادات في المعاشات والمنح بسهولة.

الدخول إلى الموقع. إدخال رقم المعاش وتاريخ الميلاد. اختيار طريقة الدفع (بريد الجزائر، البنك، أو حوالة بريدية). تأكيد المعلومات.

رواتب المتقاعدين تصرف بداية كل شهر وفي حال تزامن اليوم الأول مع عطلة رسمية، يتم تقديم أو تأخير الصرف وفق ما تقرره الجهات المعنية.