“AAdl 3 مبروك فوزت بشقة العمر”.. رابط الاستعلام عن أسماء المقبولين في سكنات عدل 3 المرحلة الأولى 2024 عبر منصة aadl.com.dz

يبحث الالاف من المواطنين عن رابط الاستعلام عن أسماء المقبولين في سكنات عدل 3 المرحلة الأولى 2024 خاصة بعدما تم الاعلان عن اقتراب اسماء المقبولين في تلك المرحلة عبر منصة عدل خلال الايام القادمة بعد الانتهاء من فحص وفرز كافة الطلبات المقدمة من قبل الفقراء ومحدودي الدخل الراغبين في الحصول على وحدة سكنية بسعر مناسب في ظل الظروف الاقتصادية التي تشهدها البلاد، واليكم طريقة الاستعلام عن المقبولين في سكنات عدل 3 المرحلة الاولى.

أسماء المقبولين في سكنات عدل 3 المرحلة الأولى 2024

ومن المقرر أن تعلن الحكومة الجزائرية عن أسماء المقبولين في سكنات عدل 3 المرحلة الأولى 2024 خلال ايام من الآن بعد التأكد من صحة البيانات المقدمة وأن الشروط متوافقة تماما مع كل من تقدم بطلب، حيث يتم منح الوحدات السكنية لمستحقيها فقط، حيث تمنح الحكومة وحدات سكنية للمستفيدين من الفئات المحدودة الدخل بأسعار مخفضة، على أن يتم تسديد قيمة الوحدة السكنية على دفعات شهرية بعد تسديد نحو 38% من قيمة الوحدة أولا، واليكم طريقة الاستعلام عن أسماء المقبولين في سكنات عدل 3 المرحلة الأولى 2024 عبر منصة عدل:

أولا قم بتسجيل الدخول إلى رابط منصة عدل.

قم بتحديد قسم الخدمات الإلكترونية.

انقر على رابط الاستعلام عن نتائج سكنات عدل 3.

اختر نتيجة المرحلة الأولى لعام 2024.

قم بإدخال البيانات الشخصية الخاصة بك بشكل صحيح.

الآن اضغط على على زر الاستعلام.

وسوف تظهر امامك حالة الطلب سواء بالرفض او القبول.

شروط القبول في سكنات عدل 3

أما عن شروط القبول في سكنات عدل 3 فقد أقرتها الجهات الرسمية، وهي:

أن يكون المتقدم جزائري الجنسية.

أن يكون المتقدم مقيم بشكل دائم بالجزائر.

ألا يقل عمر المتقدم عن سن 18 ولا يزيد عن سن 70 عامًا.

ألا يقل الدخل الشهري للمتقدم عن 24 ألف دينار جزائري، ولا يزيد عن 118 ألف دينار شهريا.

عبر منصة عدل يمكنك الإستعلام عن اسماء المقبولين في سكنات عدل 3 المرحلة الأولى 2024 لتعرف هل تم قبولك وفوزت بشقة العمر أم لا.

ساعات قليلة ويتم الاعلان عن اسماء المقبولين في سكنات عدل 3 المرحلة الأولى، وبعدها يتم فتح باب التسجيل والقبول في المرحلة الثانية من هذا المشروع الذي يهدف لحصول كل مواطن على شقة.