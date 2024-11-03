وزارة التعليم العالي تعلن رزنامة العطل الجامعية 2025 الجزائر وتمديد السنة الجامعية في بعض المؤسسات

قد كشفت الجهة المسؤولة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالجزائر عن رزنامة العطل الجامعية الخاصة بخطط الوزارة بشأن تنظيم السنة الدراسية، تسهيلاً على جميع الطلاب والطالبات في المعاهد العليا والجامعات، حيث يتم ذلك من خلال أخذ قسط من الراحة والعطل الرسمية، والتي تحتوي على العطل الفصلية أيضاً، بالإضافة إلى الاستعداد التام للفصل الدراسي المقبل، لذلك يتم البحث بشكل متزايد من قبل الكثير من الطلاب والطالبات خاصة مع دخول فصل الشتاء، عن رزنامة العطل الجامعية، لذلك سوف نحرص على توضيح كافة التفاصيل في مقالنا الجاري بكل دقة.

ما هي رزنامة العطل المدرسية 2025 في الجزائر؟

حددت الجهات المسؤولة في وزارة التربية الوطنية مجموعة من الإجراءات الخاصة بشأن العطل الجامعية بالنسبة للطلاب، بالإضافة إلى العطل المخصصة للإداريين والموظفين في المعاهد العليا والجامعات، حيث تهدف العطل الجامعية لتقديم فرصة مميزة لجميع الطلاب والطالبات لكي يتم استعادة نشاطهم، بالإضافة إلى الاستعداد التام لبدء الفصل الدراسي الجديد، وتتمثل العطل بأنها تكون على النحو التالي:

تأتي عطلة فصل الشتاء بداية من يوم 19 من شهر ديسمبر حتى اليوم الموافق 14 من شهر يناير 2025، حيث يتم منح العطلة الرسمية بعد اجتياز الاختبارات الخاصة بالفصل الدراسي الأول.

تتمثل عطلة فصل الربيع بأنها تبدأ في اليوم الموافق 20 من شهر مارس حتى اليوم الموافق الخامس من شهر أبريل المقبل.

تبدأ عطلة فصل الصيف في اليوم الموافق العاشر من شهر يوليو وينتهي في اليوم الموافق السادس من شهر سبتمبر.

تمديد السنة الجامعية في بعض المؤسسات

قد حرصت وزارة التعليم العالي على توضيح بعض الأمور، حيث يمكن تمديد السنة الجامعية في بعض المؤسسات التي تم التأخير فيها في البرامج الأكاديمية الخاصة بها، ويلزم تعديل المواعيد الخاصة بالفصل الدراسي الثاني، مما يسمح لكافة الطلاب والطالبات بإكمال جميع المتطلبات والمهام اللازمة في الأكاديمية بشكل جيد.