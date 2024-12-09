ماما جابت بيبي.. تردد قناة طيور الجنة2024 لاجمل اغاني الاطفال

يزداد البحث عن تردد قناة طيور الجنة على النايل سات في عام 2024 بشكل ملحوظ، حيث يسعى الآباء والأمهات لضبط القناة على أجهزة الاستقبال لتوفير محتوى ممتع وتعليمي لأطفالهم، تقدم قناة طيور الجنة مجموعة متنوعة من البرامج والأناشيد التي تساعد الأطفال على التعلم والترفيه، مما يجعلها واحدة من القنوات المفضلة لدى العائلات.

تردد قناة طيور الجنة

تردد قناة طيور الجنة للأطفال التي تعتبر واحدة من أبرز القنوات المخصصة لبرامج الأطفال في العالم العربي، ويكون التردد على النحو التالي:

القمر الصناعي نايل سات

التردد: 11315.

الاستقطاب: عمودي (V).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

القمر الصناعي عرب سات:

التردد: 11632.

الاستقطاب: عمودي (V).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

مميزات قناة طيور الجنة

قناة طيور الجنة تعتبر واحدة من أبرز القنوات المخصصة للأطفال في العالم العربي، وتتميز بعدة مزايا تجعلها محط اهتمام العديد من الأسر إليك بعض من أبرز مميزات القناة: