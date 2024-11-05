عماد مارح يكدب أبدا.. استقبل الآن تردد طيور الجنة الجديد وسلي اولادك

قناة طيور الجنة تُعد من أولى القنوات التي اهتمت بتقديم محتوى تعليمي وترفيهي مخصص للأطفال في الوطن العربي تأسست بجهود رجل الأعمال الأردني خالد المقداد، الذي بدأ مشواره في هذا المجال بإنشاء فرقة للأطفال عام 1994، وأطلق القناة رسميًا في عام 2008 منذ ذلك الحين، تبث القناة برامجها على مدار الساعة، ما جعلها وجهة موثوقة لأولياء الأمور ما يميز قناة طيور الجنة هو قدرتها على تقديم محتوى يمزج بين القيم الدينية والتقاليد العربية، مع ضمان السلامة من المشاهد غير الملائمة للأطفال، ما يجعلها واحدة من القنوات التي يمكن ترك الأطفال أمامها بأمان.

تردد قناة طيور الجنة على جميع الأقمار 2024

منذ انطلاقتها في عام 2008، حافظت قناة طيور الجنة على مكانتها كإحدى القنوات الرائدة للأطفال، مع حرص دائم على تحديث وتجديد محتواها لجذب جمهور عريض من مختلف أنحاء العالم العربي تتميز القناة بكونها الخيار المثالي للأمهات بفضل محتواها الهادف والممتع وفيما يلي الترددات على الأقمار الصناعية المختلفة:

تردد قناة طيور الجنة على النايل سات

التردد: 11258

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة طيور الجنة على العرب سات

التردد: 11310

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

مميزات قناة طيور الجنة